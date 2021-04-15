歐盟執委會主席范德賴恩14日宣布，已經簽下BNT/輝瑞疫苗新合約，直指BNT疫苗使用的是「有價值的技術」。

AZ、嬌生新冠疫苗爆發民眾施打後出現罕見血栓，加上供貨不順利，義大利媒體昨（14）日指出，歐盟已經決定今年合約到期後，將不和這2家疫苗生產商續約，儘管歐盟並未證實消息，不過同日歐盟執委會主席范德賴恩宣布，已經簽下BNT/輝瑞疫苗新合約，直指BNT疫苗使用的是「有價值的技術」。

阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學合作研發的AZ新冠疫苗、以及美國嬌生集團（Johnson & Johnson）開發的嬌生疫苗，陸續傳出有民眾施打後出現罕見血栓、甚至死亡案例，歐盟藥品管理局（EMA）已建議將罕見血栓症狀列為AZ疫苗極罕見副作用，丹麥14日宣布全面停打AZ疫苗，多國限制長者施打，美國也暫停嬌生疫苗接種，嬌生則推遲對歐盟供貨。除了血栓問題，阿斯特捷利康更因為生產不順利，第2季減供歐盟5成，讓歐盟跳腳，引發歐盟與英國的搶疫苗大戰。

AZ、嬌生疫苗問題多，似乎已經讓歐盟心死，綜合路透社、法國國際廣播電台、美國之音報導，義大利《新聞報》（La Stampa）14日引述義國衛生部消息人士指出，歐盟執委會已經決定明年和阿斯特捷利康及嬌生的合約到期後將不再續約。

報導指出，「歐盟執委會和許多歐洲國家達成協議，決定和生產當年有效疫苗的（病毒載體疫苗）公司，一旦合約到期將不再續約。」

報導更指出，歐盟更願意專注在使用mRNA技術的疫苗，例如BNT/輝瑞疫苗及莫德納疫苗。

針對報導，歐盟執委會發言人表示，無法評論合約問題，但對於2022年之後的下階段疫情，歐盟對所有選項保持開放態度。

值得注意的是，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）同日稍後宣布，已經和美國輝瑞藥廠（Pfizer）及德國BioNTech達成協議，將在第2季取得5,000萬劑BNT疫苗，填補AZ疫苗供貨不及的空缺。此外，歐盟也正在和輝瑞、BioNTech洽談18億劑BNT疫苗的新合約，目標2022、2023年能供貨。

范德賴恩表示，「我們必須專注在已經證明自己價值的技術，mRNA疫苗就是個明確的例子」，直指輝瑞及BioNTech「已經證明自己是可信賴的夥伴」，「他們確實履行承諾，而且對我們的需求有所回應。」

(中時新聞網)