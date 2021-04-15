淡水分局某派出所A警察的妻子在臉書《靠北警察》控訴，派出所B所長「掰彎她老公」，兩人熱戀時一天大戰好幾回、潤滑液兩三天就要補貨，兩人還租套房當砲房，警員妻察覺丈夫行為怪異，聘請徵信社跟監，闖入套房抓姦，發現丈夫衣衫完整，B所長則赤裸上半身，她憤而向淡水警分局提告B所長「和誘罪」。

根據A警察妻子的爆料，28歲的B所長警大法律系畢業、去年中調到淡水某派出所，竟與她原本生活一切正常的40歲丈夫開始眉來眼去，今年一月中，所內許多同事發現B所長和A警兩人多次一前一後進出廁所，開始猜測兩人關係不單純。

人妻指出，B所長不僅在工作時間常與她丈夫約會，常送小禮物討丈夫歡心，甚至還在淡水租了一間套房，方便兩人偷情，B所長為了取悅她老公，甚至會在車上為她老公服務，兩人一天大戰好幾回合，潤滑液兩三天就要補貨一次。

人妻還說勾引她丈夫的B男因為有個警界爸爸在撐腰，因此態度囂張，仗勢自己有權勢的嘴臉，讓人看不下去，並強調她自己句句屬實，警界為了滅火將B調職於新莊分局交通組，大家不相信可以打電話詢問。

對此，淡水警分局回應，3月29日上午3時許，分局接獲民眾報案，A警察與B派出所所長發生婚外情，A警配偶主動出示資料，分局旋即展開查辦除當事人提起告訴移請偵辦外，另依勤務不落實及不正常感情交往部分，分予申誠、記過及調職處分，並加強督導考核。

這個消息在PTT引發熱議，有鄉民表示「通姦已經除罪化了，告和誘最後大概也沒事，告爽的吧，只能民事侵害配偶權，拿個二、三十萬」、「和誘罪的條件不足，為什麼會告這個？一般好像比較常見『侵害配偶權』吧？」、「他太太只是不願意承認自己老公是GAY的事實」。

(中時新聞網)