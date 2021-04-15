殲-10C對戰殲-16

好幾個月來，中國大陸社群媒體上一直在瘋傳，伊朗有興趣採購殲-10C輕型戰機。但據軍事分析家說，北京不願意透過以物易物的方式，用戰機交換原油或天然氣。

據《南華早報》（South China Morning Post）15日報導，自從去年10月聯合國對伊朗13年的傳統武器禁運結束後，就有報導傳出，德黑蘭對殲-10C戰機感興趣。

不過，北京軍事科學「遠望智庫」研究員周晨明指出，關鍵問題在於，伊朗沒辦法支付中方美元或歐元等現金，他們寧願用原油和天然氣來交換武器。然而，中方已累積了太多儲備能源。「在商言商，所有的軍售都是想賺錢，中國不可能做沒搞頭的生意。」

殲-10C對戰殲-16

周晨明說，伊朗通貨里亞爾（Rial）大幅緊縮，近年來迫使德黑蘭政府盡量持有外國通貨。先前新浪網的報導說，伊朗可能在卡達提供的30億美元（約853億台幣）金援中，利用一半採購36架中方戰機。而這筆資金是去年1月，卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）訪德黑蘭時，提供給伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）的。

由於美國對伊朗實施經濟制裁，衝擊當地經濟，德黑蘭3月27日和北京正式簽署了為期25年的戰略合作協議，以加強雙方在經貿，能源和安全領域的全面合作。雖然協議的具體細節並未公開，但據中方官媒央視報導，其中涵蓋了石油，開礦到促進伊朗工業活動等經濟合作，還有在交通與農業上的合作。

而殲-10C是殲-10升級版單引擎戰機，由針對提升隱形和推力轉向性能改良的引擎所推動，專為空戰而設計。

另一方面，據香港軍事評論員宋忠平說，除了殲-10C外，伊朗可能也會考慮俄羅斯的米格（MiG）-35，蘇（Su）-35和蘇（Su）-30SM等戰機。他指出，中方能提供兩個選擇，1個是較不先進的FC-1「梟龍」，另一個則是較先進的殲-10C，而這兩款輕型戰機都比俄羅斯戰機便宜。

殲-10C戰機

(中時新聞網)