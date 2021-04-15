恐怖控制慾導致無可挽回的家庭悲劇！一名女網友淚訴，控制慾極強的媽媽和哥哥常吵架，先是態度強硬拆散哥哥與女友，後又未經哥哥同意擅自幫他辦轉學，最後還篤信「假仙姑」的話，最後害死了哥哥，直到葬禮上，媽媽都還堅信如果沒有對方，自己遲早會被害死，讓她不可置信，怎麼寧可相信神棍，也不願意了解自己懷胎10月生下的孩子？

一名女網友日前在Dcard上發文分享，哥哥和媽媽常常吵架，因為哥哥覺得媽媽管太多，而媽媽則老覺得哥哥無法照顧好自己，兩人起初只會吵架，但隨著哥哥長大去台北念書，因為聚少離多的緣故，因此吵架次數便減少了。

女網友指出，兩年前，哥哥帶了女友回家，聽說聊天時說到女生有整形，媽媽竟暴怒直接將女生趕出去，後來就瘋狂要求哥哥與女友分手，並開始探聽哥哥的私生活，最後還未經哥哥同意，就擅自替他轉學回中部的一所大學。

女網友表示，經歷過這些事情，哥哥開始情緒不穩定，認為媽媽以關心的名義監控他的生活，稍不合意就會被情緒勒索。久而久之，哥哥不再回家、也不願回應媽媽的訊息，結果這樣的處理方式，卻讓媽媽崩潰辭職衝去台北抓人，結果媽媽在哥哥的宿舍外蹲點撞見他送女友回家，後來不知道媽媽做了什麼，女生答應不再與哥哥往來。

女網友透露，去年5月她發現哥哥變了，常盯著遠方發呆也聽不到人說話，她認為哥哥病了，但媽媽卻堅稱是「中邪」，然後便透過直銷阿姨找到一名仙姑。那人告訴媽媽，兩人常吵架是因為哥哥上輩子是媽媽的「冤親債主」，而這輩子是來索命的，當然不會感恩父母。

女網友說，最扯的是，仙姑還說哥哥的女友上輩子是被媽媽弄死的，因此這輩子就想慫恿哥哥殺死媽媽報仇，而哥哥現在不說話就是在恢復前世記憶。這些荒謬的言論，媽媽聽了卻深信不疑，起初仙姑表示不收錢，後來又說哥哥煞氣太重，須買幾個塔位將祖先安過去才能震住，因此媽媽在未與家人商量的情況下花了50多萬。

女網友也說，媽媽更在哥哥的房間中貼一堆奇怪的符咒，中秋節哥哥回家時媽媽還對他亂尖叫，當時哥哥異常冷靜，在連假結束前一天告訴她「要好好照顧爸媽」以及很多關於過去的大小事情，她當下覺得很怪，卻從沒想過這是最後一次見到哥哥。「然後我哥去年11月就從住的樓層一躍而下，之後我就再也沒有見過我哥哥了」。

女網友表示，哥哥留下的遺書很長，裡面提到他有多愛自己的女友，卻被媽媽介入進而失去對方，他並非無法原諒媽媽，而是沒辦法原諒自己，另外也說到若媽媽真的篤信仙姑的話，那現在也可以安心了。

女網友悲痛道，一樁樁荒唐離奇的事情，讓她終於忍不住在葬禮上崩潰，朝著直銷阿姨喊「殺人兇手」，但當下媽媽卻責怪她。對此，她感到很不可思議，哥哥是媽媽懷胎10月生下來的孩子，為什麼她寧可信神棍的話，也不去了解自己的兒子是什麼樣的人？哥哥離開前肯定很絕望。被控制的人生，媽媽突然冰冷眼神跟舉止，但即便這樣他還是努力回想了媽媽疼愛他的種種畫面，寧願相信自己還是被媽媽愛著的。

女網友說，她不知道仙姑的確切身分為何，但知道對方有不少信徒。她很害怕自己也會遭受到相同的方式對待，因此每天都要盡心盡力的扮演乖小孩，但「現在回家看到那個連符咒都還沒撕掉的房間，我總是產生一種幻覺，好像我的房間也出現了那些奇怪的記號，回到家裡的時候總是想起那個火盆，我媽說我們安全了。我想我哥哥。」

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(中時新聞網)