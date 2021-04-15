雅萬高鐵6-3號隧道2年前開挖，西爪哇許多村落的泉水斷流，民眾只能向有私井者買水，每次獲供水一小時；而高鐵工程讓許多河川改道，影響灌溉用水、造成淹水，多年未解。

西爪哇省西萬隆縣（West Bandung）芝卡隆鄉（Cikalong）農民卡瑪魯丁（Kamaluddin）3月23日指著一個蓄水池向中央社記者說，奇庫帕山泉（Cikupa）過去是社區日常用水來源，水送過來後先存在蓄水池，「現在變這麼乾了」。

卡瑪魯丁說：「過去山泉的水從管線引過來，這個蓄水池已經使用17年，印中高鐵來了之後就沒有水，現在這個蓄水池也沒有功能了。」

中國2015年取得雅加達至西爪哇省萬隆縣（Bandung）全長142.3公里的高鐵工程，與印尼合組印中高鐵公司（KCIC），中國中鐵（CREC）等中國國營事業持股4成，6成由印尼國營企業合資，是中國「一帶一路」在印尼的指標工程。工程約在2018年的年中動工，目前仍在興建。

雅萬高鐵正在開挖的6-3號隧道（即6號隧道的中段）位在卡瑪魯丁居住的龐卡蘭村（Pangkalan）。隧道位置就在奇庫帕山泉的正下方，這個山泉水數十年來是龐卡蘭村及丹德爾村（Dangdeur）等民眾賴以維生的生活用水來源。

卡瑪魯丁說，隧道工程切斷泉水，村民都必須買水，雨季時還有水可用，乾季就沒有水。灌溉用水主要來自河水，「乾季時河水不夠，就無法耕作」。居民向里辦公室反應，但里辦公室說，問題須由印中高鐵解決，「直到現在都沒有下文」。

當地里長阿古斯提安（Agustian Hidayat）帶記者前往山谷中的6-3號隧道工地附近。他說，缺水問題衍生成民怨，工地裝許多監視器，不准外人進入，即使里辦公室人員進入也不准拍照。記者從樹林間可看到隧道口的工程以及旁邊的宿舍。

阿古斯提安說，這個工地約有30多名中國勞工，少數印尼勞工。印中高鐵原本申請的宿舍土地使用執照為一年，如今已過期，現在是違法使用的狀態。

印中高鐵2015年表示將在2019年完工，但因土地徵收爭議、工程造成各種環境問題而一再延宕，去年3月工程導致高速公路淹水而遭停工，疫情也影響進度。印中高鐵近期宣示明年完工，對此，阿古斯提安直說，當地聽說的是最快也要2023年。

阿古斯提安再帶記者前往奇庫帕山泉。山泉所在的山谷有大片的水稻梯田以及其他作物，可以看到許多用紅色欄杆標示的雅萬高鐵隧道劃定用地，作物上也被掛上公告，禁止民眾在劃定的範圍種植作物或者興建房屋。

他說，印中高鐵已買走奇庫帕山泉附近土地，每平方公尺約21萬4000印尼盾（約新台幣428元），有些村民已搬走。雅萬高鐵是政府計畫，作為里長，他也支持，但很遺憾工程造成民眾沒水可用，省道也因工程車頻繁而變得坑坑洞洞。

印尼還未真正進入乾季，阿古斯提安說，「現在水量只有這樣，可以想像乾季時怎麼辦」。用水是民生的基本需求，缺水問題已經2年，必須儘速解決，不應再拖了。印中高鐵曾承諾要開挖地下水井，但到現在還沒做到，他不知道何時能實現。

阿古斯提安說，不只奇庫帕山泉，附近離隧道只有100公尺的蘇木瀑山泉（Sumumput）等也受影響。沒有水的村民向有私自鑿井的人買水，供水者以「一小時給A戶，一小時給B戶」這樣的方式輪流供水。

他說，里辦公室也有鑿井，但乾季的時候，地下水的水源也不夠所有人使用。以前遇到泉水少的時候，民眾會取用芝勒路易河（Cileuleuy）的水，河水主要是供給灌溉使用，但現在受到高鐵工程影響，河水量同樣也減少了。

印尼環保團體印尼環境討論會（Walhi West Java）執行長梅基（Meiki W Paendong）說，高鐵有13個隧道，印中高鐵用炸藥爆破方式開挖，破壞土壤結構、切斷泉水，也在多處造成山崩、土石流、民宅龜裂等災害，淹水更是常見。

雅萬高鐵將有4個車站，其中一個位於西爪哇西萬隆縣帕達拉朗鄉（Padalarang），奇哈里翁村（Cihaliwung）民眾馬儒立（Maruli）指出，高鐵工程迫使流經社區的河川改道，以前社區不會淹水，現在頻傳淹水災情。

馬儒立站在一座隔起河川與民宅的堤防旁說，高鐵工程開始後，實在太常造成淹水，才蓋這道牆，「河水原本是順著這個溝渠往前流，因為前面有工程，而被導向那邊。下雨時河水的流量太大，溝渠無法負荷，而氾濫淹水」。

西爪哇省萬隆縣蘭洽耶克鄉（Rancaekek）德加魯爾村（Tegalluar）的高鐵機廠、以及周邊車站的工程也讓這些社區成為淹水災區，除了因河川改道，高鐵工程廢土隨意棄置，阻塞排水系統，也是導致淹水原因。

梅基說，去年初西爪哇卡拉旺縣（Karawang）普爾瓦卡塔村（Purwakarta）農地被當作高鐵工程廢土棄置場，農民無法耕作，農民向來訪官員陳情，至今也未改善。

梅基指出，印中高鐵提出環境影響評估前未充分與民眾溝通，相關工程對環境和社會造成很大的衝擊，民眾受損的權益5年多來仍未獲得重視。印中高鐵都承諾要解決各項問題，這也是它的責任，但是，到現在都還沒解決。

記者3月26日聯絡印中高鐵並提供訪綱，4月7日赴印中高鐵詢問能否安排訪問，公關部門指出，仍待高層回應。記者至4月14日未取得回應。

(中央社)