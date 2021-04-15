15日傳出，韓國電池製造商LG Energy Solution（LES）與美國通用汽車（GM），雙方將在美國田納西州(Tennessee)建立第二座電池工廠，以提高現今產能規模。

LES與GM的合資企業Ultium Cells，已在田納西州選址並建立第二座電動車電池工廠。據悉，這座二廠大小規模，將類似那座投資23億美元的俄亥俄州(Ohio)工廠。

同時，雙方也計畫將於16日，把此在美國擴大生產車用電池的營運計畫公諸於世。

韓國LG化學(LG Chem)百分之百擁有的子公司LES，曾於3月份表示，計劃在美投資逾5兆韓元約45億美元，以便於2025年前，擴大美國的車用電池產能，其中也包括將興建至少兩個新廠。

目前，LES在美國密歇根州(Michigan)有座鋰電池工廠。此外，與GM也合力在俄亥俄州蓋了一家新廠，並預計最快將於2022年投產。

LES前幾天才與韓國同業SK Innovation(SKI)和解，雙雙同意放棄在美國與韓國所有訴訟案件，並約定在10年內都不會再互訴。同時，SKI也將支付LES一共2兆韓元賠償金，也就是1兆韓元現金與1兆韓元專利費用。

(時報資訊)