東區目前戰績並轡領先的籃網隊和七六人隊今天在費城進行雙方本季例行賽最後一次交手，前三節地主隊打下雙位數領先基礎，但藍網隊在末節瘋狂追分，並於比賽剩4分鐘內追到最近只剩3分差距，但七六人穩住微幅的領先，最終123比117留住勝利，兩隊本季交手三次七六人2勝1敗佔上風。

此役籃網隊杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）兩位球星未出賽，七六人有過18分領先，但籃網隊替補群打出猶如「末日狂徒」般的追擊，硬是在末節尾聲讓七六人嚇出一身冷汗，於倒數3分37秒讓分差只剩個位數，籃網艾利傑強生（Alize Johnson）得分，助隊111比114只落後3分。

被逼出危機的七六人隊，最後2分05秒獲得了12次罰球，順利收下9分，並讓籃網隊這段時間只再追加4分，最終七六人順利收下勝利。

七六人中鋒恩比德（Joel Embiid）連續2場比賽主宰賽場，繼前一場對獨行俠進帳36分，此役斬獲39分、13籃板，隊友托必亞斯哈里斯（Tobias Harris）挹注26分，賽後恩比德受訪時表示，球隊前三節還蠻專注的，但在第4節失去專注度、發生不少失誤，才給籃網隊追上來的機會，細節上還要多注意。

籃網隊以後衛厄文（Kyrie Irving）37分最高，中鋒狄安卓喬丹（DeAndre Jordan）贊助12分、14籃板，賽後杜蘭特也以隊友奮戰精神為榮，開心和隊友擊掌，期許之後季後賽再找七六人報仇。

(中時 )