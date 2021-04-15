高中時已開始當少女雜誌模特兒的住田香穗，同時也是一名YouTuber，擁有白皙牛奶皮膚與甜美五官如洋娃娃的她，還很喜歡動漫、遊戲，因此男女粉絲通吃，但24歲的住田香穗卻早名花有主，在3年前與同為YouTuber的保田淑希閃電結婚，男方因此退團，讓粉絲一度無法諒解，而本為兩人自此幸福過生活，不料近日爆出兩人1歲愛女已過世，同時感情也走到終點，網友為之驚訝，也很心疼。

保田淑希比住田香穗小1歲，兩人在2018年宣布閃婚，男方當時隸屬YouTube團體「Henjin Majime」，但婚後他選擇退團，之後團體也停止了活動，引發不小的風波，住田香穗與保田淑希升格夫妻後1年，女兒誕生，兩人則是轉當網紅，專心經營各自的社群，很少分享婚後生活、曬小孩。

不料粉絲最近發現，住田香穗悄悄將2020年以前的貼文全都刪掉，突如其來的舉動，讓粉絲們紛紛留言、私訊關心，他才終於在9日鬆口，po文公開了愛女已不幸於2019年12月夭折，她深陷喪女之痛，就這樣消沉了1年，直到孩子過世滿一年、心裡稍微好一些了，才有辦法跟外界報告這件惡耗，但她並未吐露孩子的死因。

住田香穗坦言，自己一度想不開，但多虧朋友及粉絲們的溫暖關心與守護，她雖沒有一天忘記過女兒，未來也不可能忘了她，但承諾「我不會再有追隨女兒一起走的想法」，對於粉絲關心她時，常問到老公保田淑希，住田香穗竟表示其實兩人如今已無來往，似乎暗指已經離婚，兩個重大消息一口氣公布，讓網友們都非常驚訝，但仍為她送上安慰與祝福。

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