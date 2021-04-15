23歲大陸網紅鍾婷因長相神似韓星朴信惠和尹恩惠，加上沒有包袱的搞笑影片風格，讓她成為抖音紅人，受到大批粉絲喜愛，還被封為「抖音女神」，然而日前她卻被發現真實體態和照片不符，遭網友狠批纖細的身材都是假的，「這象腿踢斷一根水管完全沒問題」。

儘管鍾婷長相甜美，卻常不計形象做人驚人挑戰，像是一手扛起大水桶、開玩笑打人，甚至是直接手抓食物吃等等，毫不做作的自然風格也讓她狂吸2千多萬粉絲，不少人都誇她內外兼具，既有顏值又有幽默高EQ，人氣一直居高不下，然而日前她發布的影片，卻讓自己引起爭議。

鍾婷的真實身材掀起網友討論。(圖/翻攝自鍾婷微博)

只見影片中，鐘婷坐在沙發上看書、喝飲料，她穿著寬鬆運動服，看起來卻有點緊，照片中纖細的腿變得十分粗壯，讓網友都看傻了眼，紛紛留言驚呼，「這腿踢斷一根水管都沒問題」、「這腿不是抬槓選手就是舉重選手」、「根本是壯婷」、「這腿居然和我這個男生的腿一樣」。

鍾婷過去就曾被懷疑過整形，她也立刻闢謠。(圖/翻攝自鍾婷臉書)

鍾婷甚至被懷疑過去都是修圖，但也有粉絲坦言，「粉絲都知道壯婷是個坦克好嗎，再說，她人設就是壯壯憨憨的，要是哪天瘦了才叫翻車。」其實不只是身材，鍾婷過去也曾因為臉蛋神似朴信惠，遭網友質疑過整形，她也隨即否認傳聞，還時不時在鏡頭前大方露出素顏，贏得不少好評。

(中時新聞網)