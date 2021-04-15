我國晶圓代工龍頭「護國神山」台積電，107年前進口一批精密半導體蝕刻製程設備，但負責運送的貨運公司，卻錯誤計算貨櫃尺寸，導致貨櫃車司機開出長榮倉儲時撞到橋墩導致設備毀害，貨運公司與台積電以800萬和解，但卻受讓債權也對下游承包載運的公司求償800萬，法院判定下游廠商應賠340萬元，仍可上訴。

根據判決書記載，一名袁姓貨櫃車司機於107 年10月25日上午接獲通運公司

知前往長榮倉儲載送一批設備貨物送往新竹科學園區，但是卻在長榮倉儲裝載貨物時，係由下游包商負責裝載，但通運公司人員之過失，於裝置貨物時，未注意尺寸，以及疊放在車斗上之高度，而使車輛在行進轉彎時，貨櫃頂端撞及長榮倉儲進口倉出口前之橋墩，導致設備受損。

根據判決書記載，這批重要設備是用於半導體蝕刻製程中之設備，受損後，經原廠製造檢驗後得知，包含微波元件、射頻偏壓、線圈組件、微波元件之波導管等重要精密元件受損，致使由磁控管（Magnetron ）所產生的電磁波無法經過波導管進到機台內部用以產生電漿，因而無法用於進行蝕刻製程，並認定系爭設備修復所需費用高昂，且即便能於修復後運轉，原廠亦無法保證機台之功能、品質、效能、穩定性可符合標準，故建議直接更換全新機台。

事後經台積電公司與通運公司多次磋商而達成和解，由通運公司賠償台積電公 司新臺幣800 萬元，台積電公司並與通運公司於109 年4 月1 日訂立債權讓與契約書，將債權在800 萬元之範圍內讓給通運公司。但通運公司業卻向下游廠商請求賠償遲遲未獲得解決。

下游廠商則指稱，在長榮倉儲裝載貨物時，通運公司沒顧慮貨物尺寸、堆疊車斗高度，才導致貨櫃頂端撞到橋墩，事故發生不能歸責於他們，另主張公路法、汽車運輸業管理規則，認為被告賠償金額每件應不超過3000元。

桃園地方法院表示，和解契約既為當事人間定紛止爭，相互相讓步而簽立，則和解契約約定之和解金額即不當然等同請求權人之實際受損額，且基於契約之相對性，和解契約之效力自不拘束非契約之第三人，故通運公司與台積電公司雖以800 萬元成立和解，並自台積電公司受讓800 萬元對下游廠商之侵權行為損害賠償債權，但仍應以原告實際所受損害和所失利益，作為損害額之認定。且台積電公司與原告簽立之債權讓與契約書第

因此法院審酌，通運公司與台積電公司和解金已給付340 萬元，逾此部分之 損害尚未發生，自難據以向被告請求。因此判決認定損害金額應以340萬元，判下游廠商應賠償通運公司340萬元。

(中時新聞網)