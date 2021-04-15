繼卡達政府、以色列政府及墨西哥政府之後，智利政府於今(4月15日)天來台發行國家主權債券，發行總額為15億美元，票面利率為3.50%，發行期間為32年，為首次來台發行主權債券之南美洲國家。

智利政府此次發行之主權債券已獲得可持續發展債券資格認證，其債券所募資金在綠色投資計畫部分，將用於大眾交通基礎建設，以促進溫室氣體減量；在社會效益投資計畫部分，則用於提升國民教育之普及與品質、提供年長及弱勢族群照護，以及提供低收入家庭財務支援等，在追求國家經濟成長之餘，亦同步落實環境保護與社會健全發展。

櫃買中心表示，智利國家主權信評為S&P A級，同時於櫃買中心與倫敦交易所雙掛牌，為繼卡達政府、以色列政府及墨西哥政府之後，首次來台發行主權債券之南美洲國家。

櫃買中心指出，可持續發展債券制度自109年10月上線以來，發行規模已達新台幣494億元，分由中國信託商業銀行、永豐商業銀行、遠東新世紀、台北富邦銀行及智利政府所發行，而智利政府本次發行之主權債券更為首檔由外國發行人來台發行之可持續發展債券，顯示在全球永續發展的理念趨勢下，可持續發展債券極具發展前景，發行人得透過永續金融市場的管道，落實其對環境友善與社會責任的重視與關懷。

(時報資訊)