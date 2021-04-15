金融股是國內散戶投資人存股重要標的，金控股目前已經有7家金控公司公告去年的配息數字，分別是永豐金(2890)、元大金(2885)、新光金(2888)、合庫金(5880)、國票金(2889)、日盛金(5820)以及玉山金(2884)。指標的壽險三大金控富邦金(2881)、國泰金(2882)及中信金(2891)都尚未公告股利。就以公告股利政策的金控來看，現金殖利率在5%以上的有永豐金及元大金。永豐金配0.7元現金股利，而元大金配1.2元現金股利。

今早金融類股指數再創近23年來新高，盤中站上1425.57點。全球經濟復甦優於預期，且需求面帶動的「好通膨」，有助於全球央行將利率正常化，提早結束負利率環境。昨日美股的金融類股表現也優於科技股，富國銀行漲逾5個百分點，高盛銀行也反彈逾2個百分點。

法人認為，在全球經濟復甦的過程中，通膨上升是必然的現象，預計未來的一年到一年半內，美國十年期公債殖利率可能會上揚到2%~2.5%，因此預期聯準會將在今年第四季討論縮小量化寬鬆的規模，並從明年第一季開始逐步實施。

美國3月消費者物價CPI揚升2.6%，為八年半以來最大，顯示經濟復甦及各地陸續解封，需求開始回升，帶動通膨上升，也增添通膨壓力正在蓄積的證據。

(時報資訊)