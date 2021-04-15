美股四大指數跌多漲少，僅道瓊指數小漲做收，台股今開盤跌14.91點、報在16851.06點，隨後指數翻紅，早盤指數高達16966點，守穩5日均線，飛越昨盤中高點，逼近萬七關卡在見反壓，今電子股成交比重降到不到6成，由傳產原物料、金融股助攻，台股在繼連續兩個交易日爆出大量後，今呈現量縮，預估今量將縮至4000億元左右。

電子股今整體表現略顯消風，成交比重回落到不達6成，台積電(2330)南科Fab 14B廠P7廠區傳出跳電事故，今日即將有法說會登場，今股價在平盤附近弱勢震盪，力守5日線，股王大立光(3008)小漲震盪，站穩3000元大關，鴻海(2317)下跌逾1%，聯電(2303)、南亞科(2408)、華邦電(2344)等均下跌整理。電子股中今可說是面板族群一枝獨秀，早盤後獲買單急拉，第二季面板供應鏈缺料更嚴重、交期拉長一倍，友達(2409)總經理柯富仁表示，「誰能拿得到料，就一定賣得掉」，帶動友達今開高走高，大漲約5%，群創(3481)上揚逾3%，彩晶(6116)漲幅也逾1.5%，股價持續反映基本面行情大好。

市場聚焦IC設計族群世芯-KY(3661)，公布首季獲利創新高力搏抽身跌停，今儘管未開在跌停，在隨即在賣單壓力下，再度被打入跌停，苦吞第五根跌停，股價只剩下534元、若再跌恐接近腰斬。

今日資金明顯流向傳產族群，包括造紙、水泥、塑膠以及鋼鐵等類股，原物料族群續強；第二季紙張可能因原物料續漲需調漲15～20%左右，造紙股華紙(1905)今大漲約6%，永豐餘(1907)漲幅也逾4%，寶隆(1906)、榮成(1909)、正隆(1904)等也全面大漲；塑化股一、二線股全數勁揚，台塑四寶中台塑(1301)大漲4%，南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)漲幅均達2%，台聚家族則有亞聚(1308)大漲逾8%，台聚(1304)、台達化(1305)、華夏(1305)漲幅也在5~7%，其餘聯成(1313)、國喬(1312)、中石化(1314)漲幅也分別達7%、5%及4.5%。

兆豐國際投顧指出，電子指數現階段儘管跌破月線但守季線，且K線呈T字線，短線800點以上整理，至於金融指數創高後震盪守5日線仍強勢，盤堅趨勢未變，未含金電雖未再創高，但沿5、10日線盤堅趨勢未變。台股在昨日已經連兩日天量、指數大幅震盪，萬七關卡壓力沉重，加上昨收盤為長下影線，顯示今年以來月線附近有撐的慣性未變，然因缺口已遭回補，預期短線將進入修正整理，預估16400~16500支撐強，現階段在企業財報預期成長擴大、經濟復甦加快，美國Fed強調持續寬鬆下，資金行情持續，台股法說、第一季財報、股東會仍有利多可期，且技術面多頭慣性仍在，台股整理後可望繼續盤堅走勢。

(時報資訊)