大陸女星劉詩詩和吳奇隆結婚6年，育有一子步步，小倆口婚後甜蜜，劉詩詩復出演員工作，吳奇隆也常愛相隨探班。昨(14日)劉詩詩以一襲藍綠色露肩公主禮服出席代言活動，她和品牌的吉祥物人偶在台上並肩合影，沒想到被吉祥物一轉身揮到頭，劉詩詩先是一驚，接著露出燦笑用手擋住自己，又摸摸吉祥物的頭，被網友大讚劉詩詩私下的個性真的太溫柔。

劉詩詩當年因接演《步步驚心》人氣翻紅，也因為這部代表作和大她17歲的吳奇隆結緣相戀，2015年兩人領證結婚，隔年在峇里島舉行世紀婚禮，湊成「小虎隊」都到齊的經典畫面。當時兩人交換誓詞時，吳奇隆含著眼淚說：「我不止一次地埋怨過老天， 以前覺得老天對我不公平，讓我經歷很多奇怪的磨難，不開心的事情，現在我也明白為什麼，因為他把最好的留給我。」大讚劉詩詩的出現是生命中最好的禮物。

劉詩詩被打到頭下秒露出燦笑又伸手摸摸吉祥物。（圖／翻攝自秒拍）

吳奇隆最後強調：「我會聽話的」，令劉詩詩也破涕為笑，而婚後吳奇隆也說到做到，透露夫妻間相處之道就是簡單，「我們不需要玩收到的遊戲，彼此之間很多事情都很有默契，一個眼神對方就會明白。」又指：「兩個人相處很簡單，大家要花心思去好好過日子，去對對方好就夠了。」

劉詩詩穿公主裝大秀優雅氣質。（圖／翻攝自劉詩詩微博）

劉詩詩先前傳出無辜遭粉絲罵，主因是過年期間在台灣陪夫家過節，還有「大規模集體脫粉」傳言流出，批她忘了自己父母，不久就有週刊拍到吳奇隆帶老婆、兒子去遊樂園玩，體貼帶劉詩詩出門散心。最近劉詩詩回大陸工作，昨出席活動時被吉祥物玩偶不小心打到頭，她不僅沒生氣還露出甜美燦笑，引來網友讚：「真實白雪公主的感覺了，好溫柔啊！」、「哈哈公仔和詩詩都超級可愛」、「詩詩姐總是那麼優雅」、「這反應也太可愛了，互動有愛」。

(中時新聞網)