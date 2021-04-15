想要搶到便宜的蘋果（Apple）商品嗎？想要入手iPhone很久了，但總覺得太貴了有點難下手嗎？你的機會來了！蘋果特賣會將在4/16～4/18之間登場，iPhone、Mac、Apple Watch限量福利品搶到就是賺到！

新光三越台北南西店[i]Store公告，將在4/16(五)～4/18(日) 舉辦限量特賣會。出清福利品 Mac / iPad / iPhone / Beats 限量5折起、出清福利品 Apple Watch／週邊配件則是限量3折起；最新款的 2020 MacBook Air 指定款現折 $6,500、全新 iPhone 12 指定款現折 $2,000，還有全新 AirPods / AirPods Pro 最高折$1,500。

為了減少民眾排隊久候的時間，活動每日早上10:10發放當日現場號碼牌，位置在新光三越台北南西店一館東側門1F (近捷運中山站2號出口)。4/16、4/17 每日發放300張；4/18發放號碼牌數量依前一天公告為主，每張限一人入場；每人每款商品(電腦／平板／手機／手錶／耳機）限購乙個，Beats／週邊配件限購2個，一梯次入場時間為1小時（40分鐘選購商品＋20分鐘交機檢測)，有時間、有興趣的民眾不要錯過！

(科技)