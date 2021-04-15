離畢業季尚有近二個月，台北晶華酒店超前部署搶畢業季餐飲商機，宣布今年自5月1日起至7月31日推出兩款專為畢業師生規劃的謝師宴專案，其中「謝師獎學金」餐飲優惠專案，標榜將同學們預付的訂金放大為三成的現金抵用券，或是六成的「謝師大禮包」抵用金。而「畢旅郵輪．觀巴歡唱」專案則是結合餐飲住宿以及臺北觀光巴士的行動KTV派對，讓師生們在敞篷巴士上飽覽城市夜景並盡興歡唱，留下最與眾不同謝師體驗。

台北晶華 「謝師獎學金」的頒發方式是請同學先行訂席並預繳訂金，晶華將依照訂金的總額直接加碼三成現金作為謝師餐費抵用金，預付10,000就變為13,000、預付50,000就變為65,000，預付100,000就有130,000，回饋金額以此類推、沒有上限。「謝師大禮包抵用金」則是再行雙倍加碼，預付10,000就變為16,000、預付50,000就變為80,000，預付100,000就有160,000，可以兌換卡拉OK、飲料暢飲、投影音響設備、教師花束…等好禮。推薦其他班級或系所前來晶華舉辦謝師宴者，推薦班級的獎學金三成將直接升等變成五成，如果是兌換謝師大禮包抵用金，等於加碼100％。

在台北晶華可使用「謝師獎學金」專案的場地包括晶華酒店宴會廳，以及由晶華酒店營運、位於五股交流道旁的台北園外園，前者可以依照顧客的需求與喜好貼心訂製，1至55桌都可以彈性運用安排，三樓大宴會廳挑高氣派、一樓晶華會高雅私謐，各有擅長、任君選擇，每桌12,000元起。台北園外園則坐擁千坪綠地，主推的戶外庭園烤肉派對更是雙北獨一無二的首選，每桌6,000元起。

晶華酒店創業界之先，由郵輪管家與晶華宴會廳團隊共同規劃全包式「畢旅郵輪．觀巴歡唱」專案，同學們可於謝師宴對當天下午先行入住飯店預作晚宴活動前的準備。晚間可與同窗好友盡興享用中式桌菜，或選擇集合中、西、日式五星佳餚的豐美自助餐，晚宴後則可搭乘晶華酒店與臺北觀光巴士合作打造「觀巴城市KTV」，延續晚宴的歡愉熱鬧氣氛，讓師生在城市夜景以及霓虹與星空下大展歌喉。結束後入住晶華酒店客房一晚，翌日則由CNN推薦的「栢麗廳豐盛自助早餐」展開充滿元氣的全新一天。

晶華全包式「畢業郵輪．觀巴歡唱派對」專案，需30人成行、四人一房的價格為每人每晚2,990元起，二人一房則是每人每晚3,990元起，房價均包含入住當晚的宴飲派對、觀巴星空KTV、翌日栢麗廳自助早餐，使用健身房、三溫暖、頂樓露天游泳池與星空電影院等設施。

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