今年手機市場再度活躍起來，不僅陸牌手機回歸台灣市場，Sony昨（14日）也一口氣發表了3支新機，包括旗艦級的Xperia 1 III及Xperia 5 III，為全球首款結合潛望式望遠變焦鏡頭，以及雙光電二極體 Dual-PD感測器的手機，主打追焦及變焦的功能，2支新機除了搭載即時眼部追蹤對焦以外，Xperia 5 III新加入了「物件追蹤對焦」，Xperia 1 III更升級至「即時物件追蹤對焦」，結合AI及3D iToF測距感測器，能夠精準偵測、持續對焦和追蹤物件。

Sony昨（14日）發表了全新旗艦機Xperia 1 III及Xperia 5 III，主打全球首款結合潛望式望遠變焦鏡頭及雙光電二極體 Dual-PD感測器，預計今年初夏在台推出。（Sony提供）

兩機除了還有全球首創最高達20 fps高速連拍功能，以及全新AI超高解析度縮放技術，能拍下更清晰的變焦畫面，另外Xperia 1 III更是全球首款4K HDR 120Hz螢幕更新率的智慧手機，搭配進階的劇院級環繞立體聲喇叭、優化升級的遊戲增強器、360空間模擬音效，在娛樂方面的需求更能滿足。

Sony也同步推出入門級的Xperia 10 III，擁有IP65／IP68防水防塵等級，以及4500mAh大電池，搭配全新3鏡頭，包括16mm超廣角、27mm廣角及54mm望遠鏡頭，以及全新進化搭載F1.8光圈及強化影像處理演算法，更擁有獨立夜拍模式，加上導入了DSEE Ultimate數位音質還原技術，以及6吋 21:9比例FHD+ OLED寬螢幕，年輕用戶的需求一機即能滿足。

Motorola的親民級新機g30，不僅搭載了6400萬像素的超高解析度四攝鏡頭，廣角、夜拍、微距均能處理，更採用了6.5吋Max Vision HD+螢幕，具備旗艦級的90Hz更新率，加上5000mAh大電池，定價7990元可是CP值之選，另外還有moto g10，為4800萬像素的四攝鏡頭配置，同樣擁有5000mAh大電池，定價5990元，對於有預算的消費者來說更好入手。

Sony昨（14日）同步發表了Xperia 10系列的首款5G手機Xperia 10 III，主打防水、大電池及娛樂功能，預計今年初夏在台推出。（Sony提供）

Motorola在台推出moto g10，共極光灰（見圖）、珍珠粉 2色，7990元。（Motorola提供）

Motorola在台推出moto g30，共幻影黑（見圖）、晴空白 2色，5990元。（Motorola提供）

(中時 )