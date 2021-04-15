詐騙集團目標轉向民代親友？台中一名工廠老闆娘去年接獲自稱市議員羅永珍的求助周轉電話，被害人不疑有他，換款後被騙210萬元，警方追查逮獲詐騙集團成員，是年僅21歲的女子，羅的另名友人上周又被以同樣手法再騙走3萬元。台中市議員羅永珍兩度遭冒名詐騙，她強調自己目前真的沒有急用，憂心詐騙集團「呷好逗相報」，呼籲民眾不要再上當受騙。

羅永珍表示，去年5月，1位工廠老闆娘接獲自稱永珍本人電話，表明急需要用錢救命，要求匯款210萬元。結果該名友人匯款後，察覺對方來電顯示及匯款帳戶都不是羅永珍或其團隊成員，趕緊跟自己連絡，並向警方報案。

警方迅速追查到詐騙集團人頭帳戶，並找到涉嫌冒名詐騙的21歲女子，全案進入司法程序。羅永珍說，此案在台南地方法院開庭，她陪同受害老朋友前往，才知詐騙犯是年僅21歲的年輕女子，法官判決加害人每個月需還受害人5000元，但迄至目前僅還過15萬元，之後用各種理由拖延，導致此案尚未結案。

羅永珍非常感謝司法還其清白，但念及對方年紀輕輕，並未提出妨害名譽等等任何告訴。原以為事情已告一段落，不料今年4月詐騙集團又冒用line帳號詐騙許姓友人3萬元得手。

許男匯款後覺得怪怪的，才去電羅永珍服務處詢問「請問議員最近手頭很緊嗎？某天他跟我說需要錢，我有匯給他，但事後越想越不對，戶名不是羅永珍，還叫我匯了之後等他電話，千萬不要找他，因為他有要事要處理，請問我是不是被詐騙了？」

羅永珍兩度遭冒名詐騙，憂心詐騙集團食髓知味，大聲疾呼「這就是詐騙！永珍絕對不會打電話或傳訊息借錢」，強調自己絕對不會胡亂借錢，更沒有第二支電話號碼或其他名字的帳戶，呼籲民眾不要再被騙。

為維護自己名譽與清白，羅永珍嚴厲譴責詐騙集團、不法之徒，強調若再假藉其名義行詐騙之實，損及民眾權益及其名譽，絕不寬待。

豐原分局社口派出所所長葉承蔚表示，許姓民眾4月13日上午11時許報案，稱4月8日時接獲現任議員羅永珍電話，稱因臨時急用需借款3萬元。因報案人與議員是多年老友，便不疑有他，逕自到郵局臨櫃匯款至指定帳戶，直到約定的日期仍不見「議員」返還借款，驚覺受騙。

所長葉承蔚呼籲民眾提高警覺、勿輕信電話中的「老友、友人」借款的要求，更不要輕易匯款、轉帳；民眾若接獲類似可疑電話，請立即撥打165反詐騙專線或至鄰近派出所求證，謹記防詐騙3要訣「冷靜、查證、報警」，以免受騙上當。

(中時 )