我國籍「金○滿1號」在去年9月載運35名越南偷渡犯在墾丁海域搶灘時遭海巡攔獲，該集團日前再次更換為無前科船長、船員駕船，再次偷渡，未料，海巡掌握情資，13日在高雄外海約7浬處逮捕這艘漁船，載運9女17男共26名越南籍偷渡犯。

海巡署偵防分署高雄查緝隊日前接獲情資，於4月13日會同宜蘭、澎湖、台東、雲林、北門、台南、鳳山、屏東查緝隊、艦隊分署第5海巡隊、第14海巡隊、南部分署第5岸巡隊、第11岸巡隊、移民署屏東專勤隊、屏東縣恆春警分局，及高雄市苓雅警分局等單位，在第7、8巡防區協力統合下，成功攔截26名越南籍偷渡犯企圖偷渡入境。

海巡署高雄查緝隊在高雄外海約7浬處攔查一艘載運越南籍偷渡犯的漁船，利用海巡偵搜犬靈敏嗅覺，針對漁船密艙清查。（海巡署高雄查緝隊提供／林瑞益高雄傳真）

高雄查緝隊表示，我國籍「金○滿1號」去年9月載運35名越南偷渡犯在墾丁海域搶灘時遭海巡攔獲，該集團再次更換為無前科船長船員駕船，以為能躲過海巡法眼，未料海巡早運用大數據分析精準掌握，通報第7、8巡防區進行勤務統合，調派3艘巡防艇進行攔截圍捕與岸際兵力埋伏。

高雄查緝隊還運用海巡偵搜犬靈敏嗅覺，針對漁船密艙清查，即時攔阻漁船載運偷渡犯闖關入境可能造成的防疫破口。

另為因應新冠肺炎疫情防疫安全，專案小組均全程配戴防護衣、口罩等防疫裝備及實施檢疫措施，經檢測船上人員均無發燒與呼吸道等症狀，並依外籍人士入境規範管制14日進行安置確認體況，後續將依規定完成防檢疫安置作業程序後，移送移民署收容。

(中時 )