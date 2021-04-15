MLB大聯盟週二宣佈，他們將在2021年大西洋聯盟賽季期間嘗試一系列新規則，其中包括DH制將實施「double hook」，另外還要將投手丘到本壘板距離加長到30.48公分

MLB To Experiment With New DH Rule, Mound Distance During 2021 Atlantic League Season https://t.co/nhM8h9yeFn pic.twitter.com/fJd9lXaXXn — MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) April 14, 2021

MLB和大西洋聯盟於2019年開始合作，後者常拿來先行試驗各種新規則，得以讓MLB決定是否使用，也能讓新規則更順利上路。在2021年大西洋聯盟賽季中，將採用「double hook」指定打擊規則。在新規則下，先發投手在場上時允許使用指定打擊，但當先發投手被換下，DH制則自動解除，而投手將自動擔任指定打擊。

聯盟此規則目的針對投手部份，因為近年來投手的三振率越來越高，導致打者打擊率變低，若此規則正式上路，投手要輕鬆解決打者就沒那麼容易，基本上此規則是用來增加打者與投手之間的對決可看性。大聯盟指出，投手平均球速已從2010年91.6英哩上升到2021年93.3英哩。導致投手三振率增加，而且投手也不乏高個子，他們補充說，這種改變基本上是有意義，不會對比賽造成不良影響。

而此規則恐將增加投手體力負荷，但MLB也表示，他們已充分認定這變化是安全的，沒有增加投手受傷風險，引用美國運動醫學研究所在2019年進行的一項研究。在該研究中，他們要求大學投手從短距離漸漸增加到長距離投球。最終得出結論，對於球的旋轉和速度並沒有太大差異，打者的打擊率也維持一定百分比。但值得強調的是，大西洋聯盟還必須試驗這兩個規則，並不一定表示這些規則都會實現在大聯盟當中，例如大西洋聯使用的機器人裁判，而且這些規則也可能先行在小聯盟進行試驗，所以目前都還是未知數。

(中時新聞網)