台中市私立致用高中，110年度在國家級勞動部技術士技能檢定中再度繳出漂亮成績單。校長陳添旺說，包括水電技術科室內配線乙級、機械科電腦數值控制銑床乙級、汽車科汽車修護乙級、電子科數位電子乙級、資訊科電腦硬體裝修乙級、資料處理科電腦軟體應用乙級及觀光事業科飲料調製乙級等7職類，高達104人考取乙級證照。

陳添旺指出，該校校輔導學生取得國家級乙級技術士證照，俗稱師傅級，除了擁有升讀科大四技統測成績加乘15％加分優勢外，也是未來產業界爭相禮聘人才求職實力的保證。

陳添旺說，致用高中秉著學以致用、學訓合一是台中市海線地區唯一輔導學生參加國家級勞動部技術士技能檢定乙級證照的學校，也是勞動部指定高中職技職教育檢定場地重點學校，除要求學生取得乙、丙級技能證照外，並在校內推展技職證照達人表揚，深獲產業界所肯定。

陳添旺強調，致用高中積極鼓勵在校學生朝向每位技職達人之路前進，提升學生未來在職場就業競爭力。

(中時 )