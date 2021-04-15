買房是許多人的夢想，房價居高不下，令人卻步。一名男子分享身邊的案例，同事半年前結婚本要買20幾年的透天厝，未料長輩卻以「那個年代沒人在買二手的，沒買新房別想結婚」，逼著他們買一間2房的新成屋，每個月6萬的房貸令他們吃不消，他一聽也感慨「原來現在還是有不知道房子這麼貴的長輩」。

原PO今日稍早於臉書社團《爆廢1公社》發文指出，最近剛好在籌備婚禮，無意間與同事聊結婚時的細節，才知道對方當初在長輩的逼迫下，買了一間2房2廳的新成屋當作新房，每個月房貸高達6萬元，才繳半年就逼得他們喘不過氣。

他進一步說，同事夫妻倆婚前存款各有100多萬，本來準備買一棟屋齡20幾年，總價不超過1000萬的老透天，其餘的再向銀行申請貸款，試算後每個月的開銷、負擔相對較輕，只占所得的2成多，孰料長輩卻認為「在我們那個年代沒人在買二手的，阿公幾年前也是自己買，若沒有新房別想結婚，不要讓我知道你們去租房子，那是居無定所的在做的事」。

原PO分享41年前的房價，直呼根本與現在無法比較。（圖／翻攝自爆廢1公社）

原PO聽完直言「真的很扯」，甚至想替他們出氣，同事夫妻兩人雙薪皆不到10萬，「我真的不知道是什麼勇氣買下去」，認為房貸只要超過所得4成，基本上完全是不用考慮了，根本沒有生活品質可言，大嘆「原來現在還是有不知道房子現在這麼貴的長輩」。

貼文曝光，不少網友皆感嘆「高房價真的會害死人」、「一個月6萬房貸，真的不用生小孩了」、「一個月6萬房貸，到底是買總價多少的房子啊？」、「長輩說歸說，還是要衡量自己的經濟」；另外也有人表示，以前的房價雖然比較低，可是利率很高，一個月繳的錢也不會比較少」。

(中時新聞網)