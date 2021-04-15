「F.I.R.飛兒樂團」2018年間傳出解散，外界懷疑是樂團踢走前女主唱Faye（本名詹雯婷），如今解散理由曝光，原來是Faye懷疑恩師陳建寧偽造她簽名和華研唱片簽約，雙方因此鬧翻互告。台北地檢署偵結，認定Faye有在相關文件上簽過名，整件事情可能只是誤會，今（15）日處分雙方不起訴。

本件互告案源於，Faye自認沒有同意和華研簽約，陳建寧卻偽造她的簽名簽約，因而控告陳、華研董事長呂燕清、總經理何燕玲偽造文書；陳建寧認為Faye有簽名卻還誣告，甚至對外亂放話，反告誣告及妨害名譽。

全案偵查期間，檢察官曾傳喚團員阿沁作證，並將合約及相關文件上的簽名送鑑定，發現Faye自己有在保證書上簽名，雖然保證書不等於授權簽約，但這可能是雙方討論過程中有產生誤會，因此處分陳、呂、何不起訴。

至於Faye被控誣告、妨害名譽，陳建寧曾向檢察官表示，「Faye」很容易忘這忘那，檢察官因此認為Faye可能只是誤會陳等人，主觀上沒有犯意，也處分不起訴。

(中時 )