受到乾旱影響，螢火蟲出現的數量減少，但楠西伍龍步道上方「出水仔」一帶，螢況依舊極佳。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

市府呼籲民眾賞螢時，不直接照射、勿大聲喧嘩，不要捕捉、追趕螢火蟲、不亂丟垃圾、不破壞生態。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲（左三）邀情民眾來楠西品嚐在地美食滿足味蕾，白天還能欣賞油桐花，入夜更能觀賞螢火蟲。（張毓翎攝）

一閃一閃亮晶晶，滿天都是螢火蟲！每年春夏交替的季節，是螢火蟲大量出沒的季節，台南市楠西梅嶺賞螢季邁入第16年，受到乾旱影響，螢火蟲出現的數量減少，但楠西伍龍步道上方「出水仔」一帶，螢況依舊極佳，今年賞螢季自4月24日至5月9日，為期3周，台南市政府推出梅嶺賞螢、農事體驗遊程，邀情各地民眾前來賞火金姑。

台南市政府15日上午於民治市政中心行政大樓舉辦「2021臺南楠西梅嶺賞螢季」，台南市長黃偉哲、觀光旅遊局長郭貞慧、西拉雅國家風景區管理處長許主龍、楠西區公所區長李鴻裕等人均出席。

黃偉哲說，今年水情影響螢火蟲的生態數量，但還是有螢火蟲，楠西梅嶺有很多物產、自然美景，不管是來楠西吃梅子雞、梅子酒，加上夜間賞螢，是非常賞心悅目且悠哉的事情，另上山賞螢除了落實防疫外，也請民眾遵守賞螢宣導，一同維護螢火蟲的棲息環境。

今年賞螢季自4月24日至5月9日，其中6天的假日，比照去年針對主要賞螢區伍龍步道，採線上登記報名，落實實名制，每日16時至17時、17時30分至18時30分，共2梯次分流上山，每梯以500人為限管制，此外，活動現場的假日農夫市集也將不提供試吃。

楠西區公所指出，16日上午9時起，活動期間限量開放假日線上免費賞螢預約登記，網址：https：／／reurl.cc／V3oppb；也同步開放付費農事體驗線上報名，每行程限額30人、3歲以上每人600元、3歲以下孩童每人200元，包含材料費、保險費及行政處理處，網址：https：／／reurl.cc／mqQ6nG；活動期間每周六也提供梅子檸檬酵素DIY，採線上報名，每梯20人，每人250元。

(中時 )