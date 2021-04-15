因美國公債殖利率上升，令金價承壓，但因美元走軟而限制跌幅，目前投資人正等待最新初請失業補助金人數與3月零售銷售數據；截至台北時間4月15日上午10點25分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

6月黃金下跌0.9美元，報每盎司1735.4美元。

5月白銀下跌0.094美元，報每盎司25.43美元。

7月白金下跌4.3美元，報每盎司1173.1美元。

6月鈀金上漲5.6美元，報每盎司2685美元。(商品行情網)

(時報資訊)