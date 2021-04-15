《商情》黃金亞洲電子盤續跌 10:342021/04/15 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國公債殖利率上升，令金價承壓，但因美元走軟而限制跌幅，目前投資人正等待最新初請失業補助金人數與3月零售銷售數據；截至台北時間4月15日上午10點25分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 6月黃金下跌0.9美元，報每盎司1735.4美元。 5月白銀下跌0.094美元，報每盎司25.43美元。 7月白金下跌4.3美元，報每盎司1173.1美元。 6月鈀金上漲5.6美元，報每盎司2685美元。(商品行情網) 《電子零件》Genesis併入 宏致今年營收拚破百億元 《類股》中鋼盤價看漲先歇 鋼鐵股續上攻 (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 興櫃股王大風吹 采鈺盤中重挫 綠界篡位2小時 09:542021/04/15 證券．權證 《盤中解析》量縮鬧停「電」 萬七關前見反壓 10:172021/04/15 財經 2021 Taipei AMPA汽機車零配件展暨車用電子展 ｜ 展場速報 08:432021/04/15 汽車情報-改裝頻道 《商情》供應擔憂 周三鋁價創近三年高價 09:432021/04/15 財經 《商情》料出口轉強 大馬棕櫚油上揚 10:002021/04/15 財經 台股開低14點 台積電小跌1元 中鋼、友達、群創上揚 09:072021/04/15 財經 《商情》美元續疲 紐約期棉連2彈升 10:012021/04/15 財經 張育成反擊種族歧視 延燒全美媒體 04:102021/04/15 國際大事 人民幣儲備利多 加速國際化 04:102021/04/15 話題觀察 Coinbase掛牌首日見紅 聯準會老大潑冷水曝殘酷真相 09:512021/04/15 財經 中鋼開高急跌 台股早盤走勢震盪 09:242021/04/15 財經 財經熱門新聞 美封殺大陸半導體 ASML執行長警告恐自食惡果 - 財經 世芯狂崩5天賣不掉 基金爆踩雷最大咖最慘 - 要聞 台股有泡沫快跑？ 謝金河看7家陸企數據 驚呼崩跌劇本 - 財經 中鋼觸漲停 股價九年高 - 財經要聞 - 工商時報 連中鋼都能漲停 網友敲碗接下來該換這檔吧 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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