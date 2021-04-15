中鋼(2002)今日將開出5月盤價，隨著國際鋼價續揚，開高盤底定，中鋼昨早強攻漲停，今早因漲多暫時熄火，但鋼鐵股仍是人氣火熱，包括中鴻(2014)、春雨(2012)等股持續上攻。

由於國際鋼價續揚，市場認為中鋼5月內銷盤價漲勢確定。中鋼近期帶領鋼鐵族群上攻，周三盤中股價一度觸及漲停33.2元，寫下2011年7月以來新高價。

歐美熱軋續攀高，且在大陸寶鋼與越南河靜鋼5月、6月盤價相繼開高後，因中鋼盤價明顯落後國際行情，中鋼今天即將開出的5月內銷盤價漲勢確立，中鋼昨天早盤攻漲停，帶動鋼鐵股持續大漲。

大陸寶鋼熱軋每公噸大漲400元人民幣，且河靜鋼熱軋每公噸大漲145美元帶動，市場預期中鋼將全面調漲產品價格，其中主力鋼材熱軋每公噸可能大漲1,200元以上，甚至上看2000元，漲幅逾5%。

中鋼今日早盤因漲多熄火，鋼鐵股仍漲多跌少，包括中鴻(2014)、燁輝(2023)、盛餘(2029)、新光鋼(2031)等今早續漲，持續成為台股今早人氣類股之一。

受惠產品量價齊揚，中鋼3月營收攀高，且相較上月成長22.54%，年增率32.93%，寫下歷史新高，今年首季營收達978.21億元，年增率25.54%，創合併營收以來相高紀錄。

展望本季，隨第2季旺季報到，盤價預估持續上漲，中鋼第2季營收有望突破千億大關。

中鋼今年隨著鋼市續旺，首季接單量約305萬噸，第2季訂單動能強勁，預估接單量約在315萬噸。

中鋼目前對下半年看法偏正向，展望下半年，全球經濟復甦步調不變，且各國推行基礎建設，鋼鐵市場供不應求，看好下半年，不過仍觀察第3季淡季表現以及疫情狀況。

隨著鋼市暢旺，鋼鐵股獲利均比去年明顯好轉，春源(2010)自結3月合併獲利1.3億元，每股稅後淨利0.2元，年增4倍；聚亨(2022)自結2月合併獲利6800萬元，年增率為218.03%，也比去年同期明顯好轉。

(時報資訊)