一名48歲的男子，1個多月前洗澡時，發現鼠蹊部雙側有凸起腫塊，由於位置私密，不好意思就醫，直到出現強烈不適才求診。因腫塊表面糜爛，流出液體且伴隨著異味，摸起來有明顯顆粒狀，原以為是惡性腫瘤，切除後化驗得知，是上皮性囊腫作怪。

書田診所整形美容科主任醫師劉國威表示，上皮性囊腫是一種來自外胚層的良性的腫瘤，全身的皮膚都可能發生，大小由幾公厘到數公分不等，觸摸有顆粒結節感，外觀呈堅硬球狀，囊壁為正常表皮，內容可能為角質物結晶或是膽固醇，會單顆或多顆同時發生，隨著時間逐漸變大。

上皮性囊腫的發生可能與外傷、體質、飲食習慣等有關，劉國威提到，若正好發生於鼠蹊部皺摺處，則可能因反覆摩擦，加上清潔不易而感染發炎。若長期未治療，嚴重時可能引發蜂窩性組織炎，造成敗血症致死，不可輕忽。

劉國威表示，患者發炎時，可先以藥物改善發炎情況，嚴重時則須切開引流，讓內容物流出，待發炎緩解後以手術切除。倘有紅腫、流膿疑似為惡性腫瘤，須儘早切除化驗鑑別診斷。根據統計，在鼠蹊部發現腫塊有30％是惡性腫瘤轉移造成，因此民眾一旦在鼠蹊部發現腫塊且外觀有變化時，就應積極就醫。

若要避免上皮性囊腫發炎，劉國威提醒民眾，平時注意衛生、作息規律、飲食少油炸、穿著避免緊身衣物摩擦等。最近天氣轉熱易流汗，應注意日常衛生清潔，尤其是容易忽略的下腹部、鼠蹊部、腋下等或是皮膚皺摺處。出現不明腫塊時，應留意外觀、大小有無變化，持續未消失或出現變化，都應就醫鑑別，勿因病灶位置私密拖延就醫。

(中時 )