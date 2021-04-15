一條再普通不過的人行道，竟感動逾萬名網友。網友分享照片，劃設在道路旁的平面人行道，有一個爸爸牽著孩子的示意圖，仔細一看重新漆過，原本走在內側的大人，改為走在外側（較靠近馬路），原PO補充圖說「爸爸總是會默默換到靠近馬路的那側」，意外引起網友共鳴。

這張照片發布在臉書社團「路上觀察學院」，超過1.4萬人按讚。原PO生動的描述，引起網友熱烈討論，「爸爸是真男人」、「當爸的最man，永遠把小孩安全放第一」、「簡單示意圖超感動，當年我爸也牽著我走」、「其實不只做父親的，男友、老公都應該會這樣做」。

有網友發現，原本的示意圖劃反了，變成大人走在內側，恐成為不良示範。施工單位亡羊補牢，重新塗銷再漆，地上依稀可見本來的樣子，意外在網路發酵。

各縣市人口密度、道路寬度不一，以台北市為例，規定人行道淨寬不得小於1.5公尺；受限道路現況，經主管機關核可者，淨寬不得小於0.9公尺。

但部分巷弄因路幅狹窄或排水等考量，無法鋪設實體人行道（有高低落差），進而推動「標線型人行道」，此政策也獲得台北市長柯文哲大力支持。一般來說，會在民眾或學童進出較頻繁的路段，劃設這樣的人行道。

「標線型人行道」沿著路邊，視為實體人行道延伸，彩色鋪面和柏油路面有所區隔，常常見到連水溝蓋也被劃；到了晚上，鋪面還有反光效果，保護行人安全。但使用上最大的問題，就是常被臨停汽機車、盆栽、雜物等擋住去路。

重新劃設的人行道，意外引起網友共鳴。（翻攝路上觀察學院臉書）

(中時新聞網)