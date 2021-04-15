丹麥開全球第一槍，宣布不分年齡全面停用AZ疫苗，對此，資深媒體人王淺秋指出，反觀台灣，不僅沒得選，只有AZ疫苗，一般民眾打還要自費打快過期的疫苗。

王淺秋今(15)日在臉書發文指出，丹麥都停打的AZ疫苗，台灣還在收錢打，雖然中央疫情指揮中心自費費用不敢訂太高，一劑600、二劑1200；反觀昨天大陸直接宣布，台灣民眾赴陸可以免費打疫苗！王淺秋直言，「不要又講什麼統戰，那麼其他歐美國家台灣民眾申請一樣可以免費施打，難到也是統戰嗎？只有台灣政府死要錢，不關心、不鼓勵民眾打疫苗！」

王淺秋表示，目前台灣疫苗每天平均才施打一千多劑，已經可以直接預言：這批五月底到期的疫苗根本打不完！因為五、六月以後，等歐美主要國家疫苗打的差不多，AZ以外的疫苗選項應該就有機會進來，到時候恐怕就沒有人要打AZ了。

王淺秋也談到近日來台的前聯邦參議員陶德(Chris Dodd)，王淺秋聯想到去年去年訪美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）、美國務院次卿克拉奇 （Keith Krach）相繼訪台後，台灣就宣布美國萊豬無條件進口，還在納悶這回不知買什麼？她說，後來見了媒體報導才「恍然大悟」，也許和買1700枚飛彈有關。

(中時新聞網)