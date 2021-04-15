台灣跨國新創運點科技股份有限公司MOOVO宣布完成新一輪融資，共募集超過2億元資金。投資人為心元資本、基石創投（基金主要投資人為中華電信、PChome）、AVA天使投資人和產業策略天使投資人。同時，運點科技也宣布攜手美國麻省理工學院城市科學實驗室（MIT City Science Lab）進行智慧微交通運具技術驗證，並結盟緯創資通共同發展涵蓋電動輔助自行車和其他多元電動微交通產品的商用平台。

該輪融資和策略聯盟也揭示了三項重要的指標意義：1.共享微交通仍是未來趨勢：MOOVO團隊走過共享單車時期的巔峰和低谷，仍始終堅定相信共享微交通永續環保的社會價值，不是曇花一現的泡沫。並且從共享出發進一步打造適合不同使用場景的微交通商用平台。

2.整合國際經驗豐富的多元人才：MOOVO團隊涵蓋物聯網科技、軟體平台、硬體供應鏈、金融、和人文的豐富背景，展現軟硬整合的堅強實力。

3.多元連結全球策略和財務資源，打造新護國群山，為台灣新產業開路：MOOVO獲得國際機構投資人認可和重量級產學背書，結盟緯創資通、攜手美國麻省理工學院城市科學實驗室進行技術驗證。開創新產業形態，以服務創新為台灣新產業開路。

運點科技MOOVO團隊成員在商用微交通領域耕耘多年，從共享（超短租）出發，進一步涵蓋多元共享、租賃、訂閱制服務。MOOVO團隊成員過去累積在全球超過100個城市（涵蓋歐洲、美洲、亞洲、澳洲等地）營運達百萬輛規模的共享交通運具，得到許多城市政府的極度肯定。運點科技的系統目前在遍及全球超過20個城市上線，聚焦歐洲市場，平台累積逾100萬名用戶。

同時，MOOVO也持續深耕台灣市場，自去年在新北市上線以來，成功證明智慧樁電子圍籬技術可以有效管理停放、降低政府財政支出、加倍土地利用坪效以及民眾使用便利性，整體滿意度高達92％。運點科技的營運實績也得到彰化縣政府的注意和肯定，將接手彰化Youbike1.0，並陸續升級到新一代的智慧樁電子圍籬系統，讓彰化、新北市的系統和義大利米蘭、西班牙馬德里等國際大都會同步。同時攜手緯創資通和美國麻省理工學院城市科學實驗室，一同打造智慧城市的典範。

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