遠距工作及混合工作模式逐漸成為常態，推動了數位檔案及電子簽名全球採用率的迅速增長。根據Adobe在2020年12月進行的一項調查顯示，年輕一代正在推動數位檔案及電子簽名的使用增長，高達53％的亞太區受訪者在2020年首次使用電子簽名。

調查更發現Z世代採用及接納電子簽名的程度較其他世代更高，單是2020年下半年的採用率已高達61％。Z世代泛指1997至2012年間出生的人，生於科技蓬勃發展的年代，對這類型的科技產品自然瞭若指掌。

Adobe香港和台灣地區數位媒體經理蕭家旭（Kelvin）表示，自30年前PDF面世以來，紙本遷移至數位檔案的趨勢沒有中斷過，2020年更是重要的轉捩點。疫情下數位檔案已成為企業維持生產力的關鍵因素：企業、政府與消費者如何溝通、協調及進行交易，將塑造著未來的經濟發展。

現仍有不少本地企業沿用傳統的方法，列印紙本合約郵遞給客戶簽署，以取得訂單或者授權，然而在維持社交距離的情況下，整個流程不僅費時，亦未能避免各種延誤。部分企業還需特地安排同事返回辦公室跟進客戶簽署的文件，進一步拖慢項目進度及影響企業收益。採用電子簽名則可以很好地解決這一問題，亦可提升客戶的體驗。

企業無須擔心用戶對電子簽名的接受程度，因調查發現絕大部分亞太區受訪者已經充分認同電子簽名方便（92％）、安全（80％）及具法律效力（86％），並有意在疫情後繼續使用（84％），千禧世代（泛指1980年代和1990年代出生的人）更希望電子簽名得到更廣泛的應用。

調查發現大部分亞太區受訪者（73％）認為仍未提供電子簽名選項的企業落後他人，更有約五分之四的亞太地區受訪者表示希望企業（82％）和政府（78％）提供更多具有數位簽名的選項。另外值得關注的是，普遍受訪者均意識到數位檔案安全的重要性，超過三分之二（71％）的受訪者希望檔案受密碼保護，超過一半（57％）的受訪者更認為需要雙重授權保護。

(工商 )