中美兩國持續在科技、貿易領域上互相牽制，日前美國決定制裁7家大陸超級電腦公司，限制其半導體業的發展，雙方關係持續惡化，艾司摩爾執行長Peter Wennink警告，美國加強對大陸的限制，不只陸會面臨損失，同時也會影響美國經濟。

根據美媒報導，Wennink於線上會議時被問及對此事的看法，直說：「大陸擁有最大的半導體市場，若美國持續限制廠商出口，等待大陸完成半導體產業鏈自給自足，很多外國公司都會因此被排除在外。」

報導指出，Wennink認為美國若發現經濟或產業上出現危機，管制出口大陸並不是解決問題的方式，極力阻止大陸獲得半導體技術，將讓非大陸的經濟體無法獲得收入與大量工作機會，美國經濟勢必會受到波及。

先前美國商務部曾指出，若美國完全切斷與大陸的半導體合作，將造成12.5萬的工作機會消失，進而出現高達800億到1000億美元的鉅額損失，顯示美全面制裁大陸的風險極高。

來自荷蘭的半導體微影設備大廠艾司摩爾是產業鏈的重要廠商，台積電、三星等廠都向其購買獨家供應的EUV機台，先前也傳出陸廠中芯國際有意花費12億美元購買，但最終破局未能合作，背後受美國、歐盟及荷蘭政府的牽制是一大原因。

(中時新聞網)