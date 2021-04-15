60多歲張姓退休校長回台南故鄉玉井定居多年，3月14日凌晨不明原因吐血暈倒，家人急打119求救，經台南市消防局玉井分隊隊員送醫，開刀休養出院後，12日特別至消防分隊道謝，讓當天上班的消防員們心中格外感動。

張春琦校長退休多年，回鄉從農陪老父親，並且熱心社會公益，3月14日凌晨突然覺得身體非常不舒服，吐血暈倒。張春琦的家人立即打電話給119求救，救護人員到場後，從基本生命徵象量測、病史詢問、身體狀況評估等等，鉅細靡遺地詢問後，照著救護流程專業處置，讓他深受感動。

張春琦經醫院開刀治療，住院多日後，4月12日出院後，就帶著家人至消防隊表達感謝之意，他直呼台南市消防局的救護品質相當好，讓市民感到相當放心與窩心。

該救護案件的兩位救護人員聽聞後非常開心，心裡暖暖的，並表示自己只是將工作做好，就算是深夜勤務也要打起精神，讓病人在到院前受到最好的照顧，也感謝張先生鼓舞消防人員士氣，讓他們在這份工作上更有成就感及使命感，最後也替張先生出院感到開心。

(中時 )