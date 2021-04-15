中天主播張若妤外型氣質甜美，一登主播台，即吸引無數粉絲關注，螢幕上形象專業又端莊，私底下可是超會穿搭的女神級網美，常在社群上分享自己的生活，近期曬出宜蘭出遊穿搭，白上衣搭配假襯衫綁腰造型格紋短裙，休閒又俏皮的穿搭巧思，讓網友驚呼：「頹廢風也這麼美！」。

張若妤私服風格知性優雅，大多以裙裝亮相，仙氣十足，對於穿搭頗有心得，「買衣服的時候我秉持A+B或A+C都搭得到的原則，專挑好搭配的單品下手，結帳前先想一下，衣櫃裡有什麼服飾能一起搭配，另外也會針對自己的膚色來選擇衣服色系，像我自己覺得白、綠、藍色都滿襯膚色。」張若妤也強調飾品對於穿搭的重要性，像是耳環就有畫龍點睛的效果，「我沒有耳洞，都是搭配夾式耳環，東打扮西打扮，不戴耳環不好看！」

中天主播張若妤舊衣新剪，沒人發現這件洋裝經過她巧手改造。(圖/中天新聞台提供)

她從高中就開始買網拍，身上不少單品來自網購品牌，多年經驗她其實也常踩雷繳學費，像是某次網購收到包裹開箱試穿，才發現買到瑕疵品，袖子長到可以當水袖唱京劇，最慘的是還無法退貨，幸虧她擁有一雙巧手，隨手一剪DIY大改造，水袖改成公主袖，成功將衣服起死回生！

這件改造成功的公主系洋裝，她日前還曾穿上主持節目《姐的星球》，令人很驚艷，不說還沒人發現這件衣服「被動過手腳」，讓她成就感十足。工作敬業認真的張若妤，在節目直播開始前半小時，就已坐在直播間準備，事前也做足功課，希望透過節目提供觀眾兼具趣味及知性的內容，每週一、二、四上午11點鎖定中天《姐的星球》YouTube頻道，跟著張若妤一起變美麗！

(中時新聞網)