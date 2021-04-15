國民黨立委鄭麗文。(中時資料照)

日本政府決議2年後將福島第一核電廠廢水稀釋後排入海中，引發各界批評。國民黨立委鄭麗文昨(14日)在臉書批，「台灣從外交部、原能會、海委會、漁業署、到海巡署，所有的相關部會竟然沒有人敢吭聲，難道台灣真的矮了一截嗎？」

鄭麗文14日在臉書表示，連日本首相菅義偉都不敢喝的稀釋核廢水，一旦排到大海裡，影響到的不僅僅是日本，更危害全球海洋生物生態及全球人民健康，有毒的輻射物質殘留在海洋中，通過洋流的擴散，海洋植物的吸收，再透過食物鏈聚集，人類一但長期攝取、累積，將對人體和DNA造成無可挽回的傷害。

鄭麗文進一步質疑，近期是日本捕魚季的開始，在捕魚業者的擔憂、全國漁業協會（全漁連）的強烈抗議下，當地政府仍做出排放核廢水入海的決定，這種不負責任、拿全民健康開玩笑，引發全球海洋危機的嚴重行為；但她認為，「台灣從外交部、原能會、海委會、漁業署、到海巡署，所有的相關部會竟然沒有人敢吭聲，難道台灣真的矮了一截嗎?還是政府不重視國人健康安全問題?」

不僅如此，鄭麗文更說，「如果考慮到美日同盟，就得忍受美國或日本為所欲為，要國人吃有毒萊豬就得吃、排放有毒核廢水到海洋裡也得接受，在外交上、經濟上，我們到底得到了什麼實質好處?完全沒有！只有一直在危害國人身體健康安全！政府若持續軟弱，不拿出強硬堅決的態度，國人健康安全到底由誰來捍衛?」

最後，鄭麗文更稱，這次是海洋危機、全民危機、逢日必軟。不少網友回應表示，「台灣人還有希望？這個政府真的有作用？」「跪日跪到挺不起來」、「以後海鮮都不能買，海鮮業者的生計，前途茫茫，只能哀鴻遍野」、「要台灣民眾一邊吃萊豬一邊喝核水，台灣民眾都是無敵金剛嗎？」。

而針對日核廢水一事，行政院發言人羅秉成先前表示，政府對此事已密切關注多時，外交部、駐日代表處等多次向日方表達環保團體及國人憂慮與反對，原能會在12日以書面向日方表示反對，要求日本不應做出此決議，後續仍會要求日方提供各種海域影響預測分析數據，以及處置方法等資訊。

(中時新聞網)