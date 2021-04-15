金塊隊控球後衛賈瑪莫瑞（Jamal Murray）左膝前十字韌帶撕裂，必須無限期休兵，總教練麥克馬龍（Michael Murray）今天透露子弟兵的心情，表示賈瑪莫瑞整個人「心力交瘁」。

麥克馬龍今天第一次針對賈瑪莫瑞左膝傷勢公開發言，表示球隊可以感受到賈瑪莫瑞因為這個讓他整季報銷的傷勢煎熬，「特別是過去24、36小時，賈瑪非常沮喪，整個球隊也同樣難過，我們都知道賈瑪之於球隊的重要性，當他可以健康出賽，我們是比較出色的隊伍，幾乎所有主要團隊數據都是僅次中鋒約基奇（Nikola Jokic）。」

賈瑪莫瑞是在美東時間周一出戰勇士隊最後50.6秒受傷，本季他平均可以貢獻21.2分、4.8助攻、4.0籃板，投籃命中率47.7％。

馬龍補充：「我們愛賈瑪，也會支持他，幫助他明年重返球場，我相信他會以更好、更強壯的一面回來，他就是這麼一個強悍的球員，這股鬥志存在他的DNA，我如此深信不疑。」

(中時 )