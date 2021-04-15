經濟部15日公布金屬製品業營運概況。統計處指出，金屬製品業工廠家數及從業員工數以臺中市最多，新北市居次，但以金屬製品業營業收入來說，高雄市居冠，臺中市僅排名第2。

經濟部指出，就產業聚落觀察，臺中市金屬製品業2019年工廠計5,584家，占全國金屬製品工廠25.0％，為金屬製品業最密集的地區，從業員工人數8.6萬人，占21.9％亦為最多，主要以金屬刀具及手工具業1,122家為主，占全國該細行業逾二分之一。其次為新北市計4,329家、從業員工人數5.8萬人，分占全國19.4％與14.9％，以金屬模具業1,164家為主，占全國金屬模具製造逾3成；彰化縣工廠計3,713家，占全國16.6％居第3，從業員工人數5.3萬人，占全國13.6％居第4，各主要細行業分布相對平均。

從各縣市營業收入規模觀察，高雄市2019年金屬製品業家數雖僅占全國10.8％，然高雄市為金屬產業上下游大廠之主要發展區域，營業收入3,326億元，占全國23.2％，居各縣市之首，其中其他金屬加工處理業、螺絲螺帽及鉚釘業、金屬表面處理業及金屬結構業之細行業營收亦居各縣市之冠。

臺中市金屬製品業營業收入2,482億元，占全國17.3％居第2，以金屬刀具及手工具業營業收入691億元為最高，占全國該細行業別約5成4，為手工具產業之主要聚落；桃園市金屬製品業營業收入1,808億元，占全國12.6％居第3。

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