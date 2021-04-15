觀光飯店拚營收搶生意，既要攻「餐」、也 要攻「飲」，鑑於南港商圈人流增加，當地卻長期缺乏高品質酒吧，台北六福萬怡酒店今日宣布，在館內「The lounge大廳酒吧」推出「酒是找茶」Happy Hour期間限定活動，自4月23日起至6月30日每周五、六的傍晚5點半至晚上11點，客人每位699元+10%即可在90分鐘內，暢飲高達13款酒類，內含10款精選台灣茶調酒、2款紅白酒、1款氣泡酒。

六福萬怡酒店並另針對「重度飲君子」推出升級版的暢飲150分鐘，每位1,199元+10%，酒店再加碼配酒小食優惠，每日前5組訂位，免費贈送「松露薯條」1份。六福萬怡酒店提醒，「喝酒不要開車」、「喝酒不要過量」，並強調「理性飲酒」。

六福旅遊集團常年深耕在地化結合，本次由The Lounge大廳酒吧特別以10種不同特色台灣茶為主要元素，重新設計別具風味的台灣茶調酒。有別於一般調酒的混合、注入技巧，茶調酒更重視茶韻與酒感之間的平衡，調製的工序上也更為複雜。

六福萬怡酒店本次暢飲酒單首推「百花爭妍」，以菊花茶、琴酒為基底，再結合接骨木花利口酒與橙花水，啜飲時先聞到淡淡的花香，入口後轉為輕盈茶味，接著再浮出豐厚的酒感，是男女都會愛上的酒款。還有專為女性設計的「紅玉娘娘」熱調酒，以白蘭地跟紅玉紅茶為基底，搭配桂圓紅棗的自然香甜，在涼爽的夜晚喝上一杯暖身又好眠。男性酒友則推薦「苦情巧克力」，為融合金萱烏龍茶、琴酒以及苦艾酒的Negroni變化版，入口清香，尾韻帶著80%苦甜巧克力般的大人風味，最適合喜歡酒感重的硬漢。而位於南港車站、擁有四鐵共構便捷交通的六福萬怡酒店，也讓消費者在一夜微醺後，能更輕鬆方便的選擇合適的交通方式回家。

（工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康）

(工商 )