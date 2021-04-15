經濟部15日公布金屬製品業營運概況。統計處表示，我國金屬製品業產業鏈分工完善、群聚性強，其中螺絲螺帽、手工具等在國際上具高度競爭力，為我國重要創匯產業，營業收入（不含三角貿易）1.4兆元僅次於電子零組件業及化學原材料業，在各行業中排名第三。

依經濟部工廠校正及營運調查資料顯示，2019年我國金屬製品業營運中工廠計2萬2,370家，在全國9萬424家製造業工廠中占24.7％為最多，從業員工人數39.3萬人，僅次於電子零組件業。

我國金屬製品業生產技術成熟，並有健全的上中游加工體系，2019年工廠家數2.2萬家、員工人數39.3萬人、營業收入1.4兆元，其中員工人數未滿50人約占9成3，營收未滿億元約占8成8，產業雖多屬中小型工廠，但觀察金融海嘯後的表現，較2010年工廠家數增6,186家，員工人數增12.8萬人，營業收入亦增3,114億元，平均年成長分別為3.7％、4.5％及2.8％，營運績效皆明顯高於製造業之平均增幅。

從主要細行業別觀察，其他金屬加工處理業包括金屬焊接、裁剪或其他金屬二次加工等支援各類金屬製品之製造，2019年營業收入較2010年增加479億元最多，平均年成長1.5％；螺絲、螺帽及鉚釘業近年產品積極朝高值化目標發展，拓展航太、汽車、醫療等中高階技術應用，營業收入增加468億元居次，平均年成長3.7％；金屬刀具及手工具業則因我國手工具創新研發能力優異，為國際品牌所採購，營業收入增加462億元，居第3，平均年成長5.1％，三者合計貢獻近5成為推動金屬製品業成長之主要助力。

(工商 )