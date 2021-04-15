中南部乾旱無解，南投縣政府近日PO出多張日月潭今昔對比照，其中擁有一片碧水的日月潭乾成大草原、知名景點月牙灣水位下降成「天使眼淚」嘉明湖、水社壩缺水露出湖底的黃色沙洲，連朝霧碼頭都乾掉沒水，只能被迫暫停使用，引發網友討論，太可怕了，這些照片讓人大開眼界。

南投縣政府臉書近日分享照片指出，來來來！想騎馬嗎？想餵羊嗎？想一覽無際邊緣的草原嗎？南投除了清境農場之外，還有最新景點「日月大草原」。原來是因為旱災的關係，導致日月潭已經缺水變成一片大草原。

日月潭恐怖今昔對比，受到旱災影響，原本一片碧綠湖水，直接變成日月大草原。（圖／翻攝自南投縣政府臉書）

日月潭著名景點「月牙灣」水位下降，露出一圈灰白色的石子，乍看竟有點像是台東秘境嘉明湖。（圖／翻攝自南投縣政府臉書）

從照片中可見，去年六月日月潭還有一大片翠綠的湖水，但今年四月卻乾掉露出底部的大批草原，讓網友看了忍不住驚呼，這片大草坪可以來舉辦野餐了；另外，日月潭景點「月牙灣」也受影響乾枯，原本水位滿點、周遭綠草如茵，如今水位下降許多，露出一大圈的石子，看起來很像是台東秘境「天使眼淚嘉明湖」。

除此之外，在2017年依山傍水的向山落羽松林，如今水位大退，站在橋上需要遠眺才看得到水；許多觀光客騎自行車遊玩的水社壩，也因為水情嚴峻，導致水位下降，露出湖底的土黃色沙洲；日月潭自行車道的橋下也乾成草地；最扯的是「朝霧碼頭」整個乾掉，高聳的樓梯直接現形，碼頭被迫暫停使用。

起初依山傍水的向山落羽松林，如今水位大退，站在橋上需要遠眺才看得到水。（圖／翻攝自南投縣政府臉書）

日月潭水社壩的水位下降，露出湖底的土黃色沙洲。（圖／翻攝自南投縣政府臉書）

日月潭朝霧碼頭乾掉，露出高聳的樓梯。（圖／翻攝自南投縣政府臉書）

對此，南投縣政府表示，目前除了台電和日月潭國家風景區管理處如火如荼地開始清除垃圾及淤泥，縣府也正加速進行縣內大排、圳溝的排水系統清淤、除草作業，並呼籲大家一起節約用水、珍惜水資源。

日月潭今昔落差距大的對比圖，引發網友討論，「日月潭大草原讓人大開眼界了，希望可以趕快下雨還我美美日月潭」、「往年都是泳渡日月潭，今年有考慮辦馬拉松嗎？」、「天啊！太可怕了」、「大草原耶」。

日月潭自行車道橋下的水通通不見了，直接乾成草地。（圖／翻攝自南投縣政府臉書）

日月潭自行車道橋下乾成草地。（圖／翻攝自南投縣政府臉書）

(中時新聞網)