張哲平：美訪問團落地後 中共在廣東汕頭畫禁航區擬演習 11:022021/04/15 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部副部長張哲平上將今在立院備詢。呂昭隆翻攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部副部長張哲平上午在立去院表示，國防部長邱國正將會和美方訪問團成員，前副國務卿阿米塔吉會面，至於會面時間等，張哲平表示不方便在立院公開說。國民黨立委陳以信表示，阿米塔吉曾在美國防部做過要職，希望台美軍售穩定性。 至於中共演習動態，張哲平說，中共在廣東汕頭附近畫個禁航區，國防部研判是要演習，是在美訪問團飛機落地後才宣布，所以應有關聯性。 美方訪問團抵台 林右昌：進一步鞏固台美友誼 向台、美示威 解放軍今起台海連六天軍演 (中時 ) #張哲平 #陶德 #演習 #軍售 #汕頭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 白河蓮田慘 農民憂賠本擬棄採 04:102021/04/15 地方新聞 拜登好友陶德訪台後 共軍明起台海實彈軍演 18:302021/04/14 政治 高雄甜美長髮女高中生失聯三天 警在網友住處尋獲 11:562021/04/15 社會 美前參議員陶德應拜登要求訪台 蔡英文15日接見盼深化合作 09:372021/04/14 政治 陶德訪台陸軍演挑釁 美：持續深化關係助台防衛 03:542021/04/15 國際 美艦長翹腳監看陸航母遼寧號 張哲平：美認知作戰 09:492021/04/15 政治 民進黨反核 柯文哲批：不應喊爽的 要講清楚如何善後 11:072021/04/15 政治 拜登為何派好友來台 尹乃菁揭背後目的 23:432021/04/14 政治 張哲平：美訪問團有在台AIT官員陪同 無美軍政成員 11:322021/04/15 政治 龍崎工業區通過自然保留區及地質公園 黃偉哲：開發案全停止 11:412021/04/15 生活 學者分析 中美進入觀察期 04:102021/04/14 焦點新聞 政治熱門新聞 根本沒人敢賣美豬 羅智強疑：今年進口千噸都被蔡英文吃了？ - 政治 蘇貞昌批准林佳龍辭呈 20日生效 - 政治 1千億援外資金去哪了？官員竟瞎回4字 高金素梅暴怒：不要太過分 - 政治 蘇貞昌太魯閣案後神隱10天 吳子嘉笑了：沒見過這麼愛做官的 - 政治 隱忍多天後李四川悲痛談太魯閣號 網淚喊：國家最大損失 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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