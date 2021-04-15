國防部副部長張哲平上午在立去院表示，國防部長邱國正將會和美方訪問團成員，前副國務卿阿米塔吉會面，至於會面時間等，張哲平表示不方便在立院公開說。國民黨立委陳以信表示，阿米塔吉曾在美國防部做過要職，希望台美軍售穩定性。

至於中共演習動態，張哲平說，中共在廣東汕頭附近畫個禁航區，國防部研判是要演習，是在美訪問團飛機落地後才宣布，所以應有關聯性。

(中時 )