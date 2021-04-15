進入2021年第二季，隨著全球接種疫苗人數覆蓋率漸增，帶來經濟解封及通膨預期升溫推波助瀾，提供金融資產價格輪動的機會。國泰世華銀行投資研究團隊建議，投資人短線可留意金融、工業等「經濟重啟」(reopen)概念股，或能源、原物料等參與「通貨再膨脹」(reflation)受惠股，運用多元配置，以兼顧轉機與趨勢商機，並有效控管投組風險。

國泰世華銀行投資研究團隊分析，近期美國10年期公債利率突破1.6％，顯示通膨預期不斷升溫，而助長通膨預期升溫的原因有三項，一是全球加速疫苗施打，主要國家經濟可望逐漸解封，二是經濟重啟驅動企業回補庫存循環，三是今年氣候異常大幅推升油價，各國積極推動紓困方案。此外，美國已通過1.9兆美元財政刺激方案，種種以上結合疫情控穩及政策利多發展，有助經濟活動漸回到正軌，將使得通膨增溫，也帶動美債利率趨勢偏升。金融市場邁入美『利』新區間時代，投資新思維將建議控管風險、資產多元配置。

因為美公債殖利率揚升，使得美股的股息收益率與美公債殖利率縮窄，驅動金融市場資產重新評價因而引發震盪。國泰世華銀行指出，觀察美國經濟，距離聯準會就業和通膨目標仍遠，升息仍言之過早。預估美國公債短天期利率將跟隨政策保持低位，長天期利率持續逐步走揚，隨著公債長短期利差續擴大，其實也是景氣持續復甦的必經過程。經濟解封及通膨預期推波助瀾，提供金融資產價格輪動的機會，將產生不同的投資機遇，正是進行資產配置、動態調整的好時機。

經濟活動重啟下，企業補庫存需求回溫，包含拉丁美洲的原物料、新興歐洲的原油出口成長，新興亞洲貿易量也逐步回升，且受到疫情反覆、供需短時間內難以即時平衡的影響下，更有利於原物料、能源、工業等景氣循環股的價格表現，反應經濟成長動能。

國泰世華銀行投資研究團隊指出，景氣復甦驅動的良好循環，促使資金流向非美地區的趨勢可望增強，投資人可透過多元配置，適時增加股票投資比重；債市方面，側重在具有利差優勢，與股市連動性高的「高收益債」，企業獲利成長有助於財務體質進一步改善，將帶來債券價格上漲機會。此外，隨著利率偏升、殖利率曲線偏陡，也增加長券配置的息收吸引力。但投資人仍需留意四大風險，包含原物料及油價上漲，恐帶動新興國家通膨上揚、貨幣政策的不確定性、地緣政治風險，以及公衛防疫能力等，都將使個別國家表現出現分歧。

科技類股的部分，反映利率走揚、市場對成長股重新評價，以及加稅監管的政策關注，使科技類股成為調節的首要目標，近期股價出現較明顯的回檔修正，但依舊看好科技業長線發展，尤其5G、電動車車用晶片及各國推行半導體自主化，仍為今年需求主流，投資人不妨趁價格修正之際分批布局。

(時報資訊)