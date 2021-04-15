台積電(2330)今(14)日下午法說會受到關注，市場預期台積電第二季業績有機會持續挑戰新高，全年業績成長目標也可達標；另外，台積電南科廠昨天傳跳電意外，法人認為影響產能不大，但恐使供需吃緊的預期心理更加高漲。

台積電昨天強拉尾盤，今早股價在平盤附近狹盤，聯電則相對穩定。聯電(2303)也預計於28日接棒舉行法說會。

台積電即將於今(15)日下午舉行2021年首季法說會，將揭曉首季營運成果與第二季業績展望。

台灣近期面對缺水現象，加上昨天的停電意外，惟相關負面事件對台積電營運衝擊皆有限，法人估公司第二季美元計價營收持平前季至小幅成長，第二季仍有機會再挑戰新高。台積公司先前估今年美元營收年增15%且再創新高，應也可順利達標。

至於台積電周三發生跳電意外，位於南科晶圓14 P7廠因台電供電線路問題而跳電停機，據了解，台積電不斷電系統隨即發揮作用，並未有全面停擺的狀態。法人初估，該廠總月產能約4萬片，本次不致於全面性影響，但恐使供需吃緊的預期心理更甚。

台積電即將於今(15)日下午舉行2021年首季法說會，將揭曉首季營運成果與第二季業績展望。除了業績展望之外，針對缺水、跳電意外的影響，美國擴大對陸企的出口管制力道，並扶持自家晶片產業，也讓地緣政治風險受到關注。

(時報資訊)