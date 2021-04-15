為瞭解市售「鹵(碳)素型電暖器」安全性，經濟部標準檢驗局與消費者文教基金會合作，購買10件不同廠牌型號鹵(碳)素型電暖器進行檢測，其中有3件「重要零組件比對」3件不符合規定。

抽檢10件中「品質項目」全數符合規定，「重要零組件比對」則有3件不符合規定，另有1件「中文標示」計不符合規定。

如「風騰─電暖器」電容及電源線材與原登錄資料比對不符、「巧福─巧福炭素纖維電暖器」同步馬達與原登錄資料比對不符、「東銘─電暖器」未附「腳架╳ 4」與原登錄資料比對不符。

消基會認為，如商品重要零組件已被變更而使用未經安全評估檢測零組件，恐對消費者的使用安全造成可能性的危害。商品不符檢測規定之處置，標準檢驗局將依「商品檢驗法」第40條第1項規定要求業者補辦申請核准，違者將廢止其商品驗證登錄。

消基會呼籲，提醒選購及使用市售「鹵（碳）素型電暖器」商品時應購買有貼附「商品檢驗標識」商品，使用前請確實將電源線插頭與插座緊密貼合，不可有鬆動或插入不完全。將插頭拔離電源插座時，應以手握插頭拔除，避免以拉扯電線之方式拔除，致造成內部銅線斷裂；電暖器消耗電功率較大，應避免與其他電器產品共同使用單一插座。

(中時 )