大陸人氣女星迪麗熱巴在古裝戲《長歌行》中卸下女神包袱，以女扮男裝英姿颯爽模樣入鏡，而隨著劇情發展，迪麗熱巴終於穿回女裝，她以一襲藍裙加上面紗的異域風情打扮現身，儘管迪麗熱巴只露出上半臉，但仍藏不住異域美顏，她一雙大眼更是電力爆表。

以美顏著名的迪麗熱巴，在戲中以女扮男裝的英姿颯爽模樣入鏡，她還因此遭網毒舌酸造型奇怪、面露疲態，美貌甚至快輸給女配角趙露思，隨著迪麗熱巴在戲中被揭穿身份後，她也換上女裝，迪麗熱巴身穿異域風情的藍色長裙、臉戴薄紗入鏡，雖然她沒有露出整張臉，但迪麗熱巴一雙圓滾滾大眼電力爆表，她頭戴金色髮飾搭配微卷瀏海，整個人已經美到不行。

迪麗熱巴身穿異域風情的藍色長裙、臉戴薄紗，她雖然沒有露出整張臉，但迪麗熱巴一雙大眼早已電力爆表。（圖／取材自電視劇長歌行微博）

迪麗熱巴昨（14日）也在微博曬出女裝造型，並發文直呼：「長歌終於穿女裝了」，可見迪麗熱巴也很期待穿上女裝的「李長歌」，網上也是一片好評，大讚迪麗熱巴的女裝造型好看，微博還以「李長歌終於穿女裝了」登上微博熱搜榜。

迪麗熱巴微博全文。（圖／取材自迪麗熱巴微博）

其實迪麗熱巴不只因女扮男裝引發話題，28歲迪麗熱巴搭檔小她7歲的吳磊，女大男小的組合也遭外界指兩人外型不搭、沒有CP感，對此，迪麗熱巴日前接受陸媒專訪時則高EQ回應：「我也不老啊，也是20多歲的人來著」，同時，她也提到吳磊在表演時很成熟、穩重，感受不到兩人的年齡差距，加上《長歌行》的感情戲不多，才讓迪麗熱巴安心不少。

(中時新聞網)