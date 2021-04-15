台灣消化道癌症發生率居高不下，尤其是大腸癌。萬芳醫院為此特別增設內視鏡中心，4月14日正式開幕，期望能增加檢查量能，為民眾健康把關。

萬芳醫院院長陳作孝表示，萬芳內視鏡室自開院後於2樓內科門診區提供檢查服務。內視鏡室檢查量能在醫院成立的這24年中不停成長，從一開始1間檢查室擴展到4間檢查室。醫療團隊、檢查項目及合作科別亦是逐年成長。

2020年一般內視鏡檢查量(不含進階內視鏡檢查及健檢)為內視鏡8146例，大腸鏡4692例。其中麻醉檢查比例逐年提升，檢查空間日趨捉襟見肘，也導致民眾排檢時間延長，以及檢查室內空間擁擠不便。

有鑑於此，萬芳醫院特地將內視鏡中心移至5樓空間，並於4月12日開始提供檢查服務。改建後的內視鏡中心有5間檢查室，對於檢查量能，尤其是進階內視鏡檢查有巨大幫助。另外，整體空間及感控動線更加完善，每間檢查室設備齊備，麻醉設備也一應俱全，其中一間檢查室更具備標準負壓設備以利胸腔科支氣管鏡檢查。

萬芳內視鏡中心提供檢查項目的科別，除了消化內科之外，另外包含胸腔內科、胸腔外科、大腸直腸外科、小兒消化內科，以及心臟內科等。各項檢查項目並積極與麻醉科配合，以期減少檢查過程不適感及提升醫療服務品質。

(中時 )