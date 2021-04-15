法律扶助基金會15日與全國律師聯合會、犯罪被害人保護協會共同舉辦記者會，宣佈法扶會開辦「太魯閣號出軌事故被害人扶助專案」，事故的罹難者家屬及傷者不論其資力狀況，法扶會將組成專案律師團辦理後續的刑事告訴及民事求償、假扣押程序。

法扶會表示，本次太魯閣號出軌事故死、傷逾2百人，為社會矚目之重大事故，被害人散佈全台，且本件車禍的肇事原因及相關責任，可能涉及民事損害賠償、國家賠償、刑事過失傷害、過失致人於死及假扣押等法律程序，因此全律會與法扶會一同號召律師以法扶會為平台，為被害人提供法律諮詢、訴訟等專業的律師服務。

這次也同時結合犯保協會的資源，提供被害人一路相伴服務及其他社會資源的連結，共同陪伴被害人一起度過最艱難的時刻；全律會副理事長許雅芬律師代表出席表示，不論是犯罪的嫌疑人、刑事案件的被告或被害人都需要律師協助。

許雅芬律師說，太魯閣號出軌事故被害人除了賠償外，也將面臨後續保險理賠、繼承、債務等相關的法律問題，尤其，本事故被害人眾多且散居全台灣各地，全律會特別呼籲各地的律師共同參與公益事務，維護本次事故中相關人員應有的法律權益。

法扶會為保障太魯閣號出軌事故被害人及其家屬法律上權益之保障，依法律扶助法之規定，經董事會決議開辦本次專案法律扶助，透過專線及Email(電話：02-412-8518轉2；Email：[email protected])提供被害人線上法律諮詢及申請服務

(中時 )