中鋼14日盤中股價罕見觸及33.2元的漲停價位，是睽違近10年來終於再見亮燈漲停，讓不少資深股民相當興奮，有網友貼文指，連中鋼都漲停，接下來類股輪動，「中華電信漲停的日子是不是不遠了？」

網友在批踢踢股板貼文問說，「什麼聯電 台積電 台泥 長榮 華航都漲停過 今天連中鋼這種傳產都噴漲停」、「這波之後 接下來類股輪轉應該換電信股了吧 中華電信漲停的日子是不是不遠了？」

這篇貼文也引發不少網友迴響，有網友附和「有道理 中鋼都能當飆股了」但也有網友說，如果中華電漲停，恐怕就是要擔心股市的時刻，「肯定很多預測到了風險 所以將資金投入中華電休息一下」、「這支脫離大盤很久了 大漲大跌都不干他的事」。

有網友分析，「任何股票要漲停一定要有題材」、「中華電信目前題材就是5G 但是題材之外還要擴大需求」，也有網友說「基本上正常漲跌1元沒問題 但如果中華電突然上漲2.5元以上 就要注意了 畢竟這股票現在都是65歲老人家與交通部持有至少占50%」、「那是不動的根基」、「十年到了以後 打開銀行帳戶看一下領了多少現金股利後 在關起來再放十年」。

另外有網友潑冷水說「2412能漲去哪 奕漲馬上拉回」、「不會，這種大多頭行情電信股一定最弱」、「你以為會有法人想拉他嗎」、「買什麼中華電 當然是買長榮船票啊」、「中華電信要漲停應該是台股中難度最高的吧」。

中鋼在14日大漲後，今(15日)股價雖仍開高在33.1元、上漲0.15元，但盤中走勢震盪，一度翻黑至32.45元，下跌0.5元，自清明連假結束以來，已有一段不小的漲幅，而中華電今日則在113元與113.5元兩個價位來回。

(中時新聞網)