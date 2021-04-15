台北市長柯文哲對核四表態指稱基本上是反對，他15日強調，民進黨若反核，要跟大家講清楚核四不蓋要怎麼善後，台電3000億要結算，到底財務怎麼處理，不是每天「喊爽的」。

上周市議員苗博雅在議會質詢柯文哲對核四公投看法，柯昨在臉書PO出影片，指稱基本上是反對核四。

柯文哲今早出席里長座談受訪表示，台灣這個國家不需要發現問題、解釋問題的人，而是要解決問題，他認為核四要蓋下去很困難，但要停掉，還是要講清楚怎麼善後，尤其是台電3000億要結算，到底財務怎麼處理。

他說，非常清楚核一、核二、核三核廢料還放在核電廠裡，做為政治人物，特別是擁有行政權的人，要提出解決問題的方案，民進黨若反核，要跟大家講清楚核四不蓋怎麼善後，不是每天「喊爽的」，喊完然後呢，不管支持或反對，重點是要講清楚要蓋或不蓋後怎麼處理，不喜歡整天喊口號，也沒有解決方案，政治核心是執行力，這很重要。

(中時 )