俄羅斯最大商業銀行俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)財務長Buriko獨家告知路透，計畫在俄羅斯擴大其物流業務，以便在急速增長的電子商務市場中尋求獲利。

隨著銀行利潤率的下滑，聯邦儲蓄銀行尋求擴張領域包括食物運送、叫車服務、雲端運算、網路安全等，試圖進入更廣泛的生態系。

俄羅斯土地面積廣闊，運送和物流將是俄羅斯電子商務的首要挑戰。而俄羅斯主要私人公司都已開始投資物流業。

受惠於疫情推進居家趨勢，俄羅斯去年電子商務增加一倍，儘管如此，其銷售仍僅占整體零售銷售的10%。

聯邦儲蓄銀行將在未來三年投資3000億至3500億盧比(約40億至46億美元)在「非銀行業務」，其中有顯著的比例將投資在物流服務。Buriko表示，將投資在最新的自動化物流基礎設施，目前俄羅斯幾乎都還看不見此類設施；而每一個大城市或區域都將有一物流中心。Buriko認為物流中心將加速全俄羅斯城鎮的送貨速度。

聯邦儲蓄銀行本欲結合其他民間公司，一同加速俄羅斯電子商務發展，但是在與網路搜尋公司Ozon和電商龍頭廠Yandex協商失敗後，決定各自分頭進行。

Buriko重申聯邦儲蓄銀行今年沒有打算進行收購，並補充表示，作為推動電子商務的一部分，該行需要開始線上銷售衣服，Buriko認為這是該行可以自己做的工作。

(時報資訊)